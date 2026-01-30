Ako bi Dinamo prodao Kulenovića, Belji bi konkurencija u napadu bili Bakrar i Topić, koje Mario Kovačević sad vidi na krilnim pozicijama. A nitko još nije siguran kad se vraća Lisica..
NAPADAČKI PROBLEMI PLUS+
Mladi Španjolac iz Barcelone je na čekanju, a Kulenović odlazi!? Stižu li novi problemi u napadu
Sandro Kulenović (26) na izlaznim je vratima Dinama. Zahvalni napadač možda je već odigrao posljednju utakmicu u dresu "modrih", zov talijanske Serie A svakim je danom sve jači. Verona ne odustaje od dovođenja Dinamova napadača, za Kulenovića nudi oko 4 milijuna eura, a ta bi priča s dodatnim bonusima mogla dosegnuti i 5 milijuna eura.
