NAPADAČKI PROBLEMI PLUS+

Mladi Španjolac iz Barcelone je na čekanju, a Kulenović odlazi!? Stižu li novi problemi u napadu

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Mladi Španjolac iz Barcelone je na čekanju, a Kulenović odlazi!? Stižu li novi problemi u napadu
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako bi Dinamo prodao Kulenovića, Belji bi konkurencija u napadu bili Bakrar i Topić, koje Mario Kovačević sad vidi na krilnim pozicijama. A nitko još nije siguran kad se vraća Lisica..

Sandro Kulenović (26) na izlaznim je vratima Dinama. Zahvalni napadač možda je već odigrao posljednju utakmicu u dresu "modrih", zov talijanske Serie A svakim je danom sve jači. Verona ne odustaje od dovođenja Dinamova napadača, za Kulenovića nudi oko 4 milijuna eura, a ta bi priča s dodatnim bonusima mogla dosegnuti i 5 milijuna eura.

