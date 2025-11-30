Mladi švicarski tenisač otkrio da je gay: Nije opcija da se skrivam

Mladi švicarski tenisač Mika Brunold napravio je nešto što se rijetko viđa u teniskom svijetu. 21-godišnjak otvoreno je priznao da je gay.

Na svom Instagram profilu objavio je emotivnu poruku u kojoj je progovorio o privatnom dijelu života kojeg je do sada skrivao.

"Danas želim s vama podijeliti nešto osobno. Kao profesionalni sportaš naučio sam da uspjeh ne dolazi samo iz fizičke snage, nego i iz toga da budeš vjeran sebi. Htio sam biti iskren, skrivati tko sam jednostavno nije bila opcija. Došlo je vrijeme da kažem da sam gay" - napisao je u objavi.

Švicarac je tako postao drugi aktualni ATP tenisač koji je otvoreno priznao da je homoseksualac, a prvi je bio Brazilac Joao Lucas Reis Da Silva koji je to učinio prošle godine.

"Rastao sam, ojačao i danas sam ponosan na ono tko sam. Dijelim ovo zato što mislim da se o ovome još uvijek premalo govori u sportu. U idealnom svijetu ne bismo se uopće morali ‘autati’" - poručio je Brunold, trenutačno 307. igrač svijeta.

Najbolji ranking u karijeri mu je 289. mjesto do kojeg je došao u kolovozu ove godine. U toj sezoni došao je do polufinala na dva ATP Challenger turnira. U listopadu je dobio pozivnicu za kvalifikacije na Swiss Indoors u Baselu gdje je nakon tri seta izgubio od Reillyja Opelkija, tada 62. igrača svijeta.