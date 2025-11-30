Obavijesti

MIKA BRUNOLD

Mladi švicarski tenisač otkrio da je gay: Nije opcija da se skrivam

Piše Issa Kralj,
Foto: Instagram

Mika Brunold je na Instagramu otkrio da je gay i tako postao drugi aktivni ATP tenisač koji je otvoreno progovorio o tome. Dobio je puno poruka podrške od pratitelja. Švicarac je trenutačno 307. igrač svijeta na ljestvici

Mladi švicarski tenisač Mika Brunold napravio je nešto što se rijetko viđa u teniskom svijetu. 21-godišnjak otvoreno je priznao da je gay. 

Na svom Instagram profilu objavio je emotivnu poruku u kojoj je progovorio o privatnom dijelu života kojeg je do sada skrivao. 

"Danas želim s vama podijeliti nešto osobno. Kao profesionalni sportaš naučio sam da uspjeh ne dolazi samo iz fizičke snage, nego i iz toga da budeš vjeran sebi. Htio sam biti iskren, skrivati tko sam jednostavno nije bila opcija. Došlo je vrijeme da kažem da sam gay" - napisao je u objavi. 

Švicarac je tako postao drugi aktualni ATP tenisač koji je otvoreno priznao da je homoseksualac, a prvi je bio Brazilac Joao Lucas Reis Da Silva koji je to učinio prošle godine. 

"Rastao sam, ojačao i danas sam ponosan na ono tko sam. Dijelim ovo zato što mislim da se o ovome još uvijek premalo govori u sportu. U idealnom svijetu ne bismo se uopće morali ‘autati’" - poručio je Brunold, trenutačno 307. igrač svijeta. 

Najbolji ranking u karijeri mu je 289. mjesto do kojeg je došao u kolovozu ove godine. U toj sezoni došao je do polufinala na dva ATP Challenger turnira. U listopadu je dobio pozivnicu za kvalifikacije na Swiss Indoors u Baselu gdje je nakon tri seta izgubio od Reillyja Opelkija, tada 62. igrača svijeta. 

