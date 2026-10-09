Mladi 'vatreni' će igrati protiv Njemačke u pripremama za Euro

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine, u sklopu priprema za Europsko prvenstvo, u studenome će odigrati prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz Njemačke u Rijeci.

Izborniku Ivici Oliću i njegovoj momčadi utakmica protiv Njemačke poslužit će kao dobra provjera uoči Europskog prvenstva, na koje se Hrvatska plasirala, a koje će se od 16. lipnja do 3. srpnja iduće godine održati u Albaniji i Srbiji.

Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Utakmica Hrvatske i Njemačke igrat će se 17. studenoga na Rujevici s početkom u 18 sati.

Hrvatska je u kvalifikacijama osvojila prvo mjesto u svojoj skupini sa šest pobjeda, remijem i porazom. Njemačka se također plasirala na EP kao pobjednik svoje skupine. Imala je devet pobjeda i poraz baš kao i drugoplasirana Grčka koja će morati igrati dodatne kvalifikacije. Ždrijeb završnog turnira Europskog prvenstva do 21 godine održat će se 26. studenoga u Beogradu.