Mladi 'vatreni' je bio na pragu Poljske, a onda se javila Rijeka! Izgledno je da će opet u HNL

Mladi hrvatski krilni napadač Marin Šotiček pred povratkom je u HNL kao novo, i pomalo neočekivano, pojačanje Rijeke. Nakon epizode u švicarskom Baselu, 21-godišnji mladi reprezentativac trebao bi stići na Rujevicu na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora, i to nakon dramatičnog preokreta u kojem je Rijeka doslovno u posljednji trenutak preotela igrača poljskom Widzewu iz Łódźa, s kojim je već sve bilo dogovoreno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Hrvatska U-21 reprezentacija u Koprivnici | Video: Ante Buškulić/24sata

Neočekivani obrat i poziv s Kvarnera

Priča o Šotičekovom transferu ovog ljeta izgledala je zaključeno. Nakon što je postalo jasno da napušta Basel, činilo se da je Poljska njegova iduća destinacija. Widzew Łódź bio je najkonkretniji, pobijedivši u utrci čak i belgijski Anderlecht, a prema informacijama iz Poljske, dogovor između klubova bio je postignut i preostale su samo formalnosti.

Foto: ROMINA AMATO/REUTERS

No, tada se u priču uključila Rijeka. Kasni interes s Rujevice potpuno je zaustavio transfer u Poljsku i promijenio smjer karijere mladog igrača. Iako Widzew nudi financijski značajno bolje uvjete, Šotičekov tim, ali i sam igrač, procijenili su da je povratak u HNL i dolazak u Rijeku puno bolja opcija za njegov daljnji razvoj. Mogućnost rada pod Matjažom Kekom i povratak u poznato okruženje prevagnuli su nad izdašnijom poljskom ponudom. Rijeka se s Baselom pokušava dogovoriti za posudbu s pravom otkupa, a cijeli posao financijski bi mogao biti olakšan nakon očekivane prodaje Tonija Fruka, što bi klubu s Rujevice oslobodilo potrebna sredstva.

Profil igrača koji Keku očajnički treba

Dolazak Marina Šotičeka za Rijeku ne bi bio samo još jedno ime u rotaciji, već dolazak profila igrača koji u aktualnom kadru praktički ne postoji. Utakmica protiv Derry Cityja u europskim kvalifikacijama ogolila je taj problem. S Nikom Jankovićem i Amerom Gojakom na krilnim pozicijama, Rijeka je imala igrače koji prirodno teže ulasku u sredinu terena. To donosi višak igrača između linija i mogućnost kombinatorike, ali istovremeno oduzima širinu, napad na prostor iza leđa obrane i klasične situacije "jedan na jedan".

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Šotiček je, za razliku od njih, pravo, okomito krilo. On je igrač koji traži dubinu, napada zadnju liniju i voli primiti loptu licem prema suparniku. Njegov dolazak promijenio bi dinamiku napada, prisilio suparničke bekove da ostanu široko i time stvorio više prostora za kreativce poput Fruka i Jankovića u sredini. Rijeka bi dobila prijetnju koja može riješiti situaciju individualnim potezom, brzinom i driblingom, što je oružje koje joj je u prošloj sezoni često nedostajalo protiv organiziranih obrana.

Put od Kajzerice do Basela i natrag

Šotiček je produkt nogometne škole Lokomotive, gdje je eksplodirao u sezoni 2023./24. Kao 18-godišnjak se nametnuo kao jedan od ključnih igrača, zabivši devet golova, a posebno se pamte njegova dva pogotka upravo protiv Rijeke u pobjedi Lokomotive 3-1. Njegove igre privukle su pažnju brojnih klubova, uključujući i Dinamo, no Basel je bio najbrži i za gotovo tri milijuna eura doveo ga u Švicarsku. Već tada je bivši "vatreni" Nikica Jelavić, koji ga je trenirao, upozoravao da je riječ o jackpotu.

​- Taj mali ima velik potencijal - ekstremnu brzinu, odlične radne navike - i sve parametre da bi postao vrhunski igrač za najveći nivo. I ako ga netko uistinu dobije za taj novac koji se spominje, može biti sretan što ga je dobio tako jeftino - govorio je Jelavić u ljeto 2024. godine.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Ipak, epizoda u Baselu nije se razvila prema očekivanjima. Iako je upisao 70 nastupa u dvije godine, uglavnom je ulazio s klupe. Njegov razvoj nije stao, ali je usporio, što je dovelo do pada tržišne vrijednosti koja se sada, prema Transfermarktu, procjenjuje na oko 1,5 milijuna eura.

Upravo zato, povratak u HNL čini se kao logičan korak. Rujevica se već dokazala kao idealna sredina za igrače koji traže oživljavanje karijere nakon neuspješne inozemne epizode. Šotiček poznaje ligu, jezik i suparnike, a s 21 godinom još uvijek ima svo vrijeme svijeta da jedna dobra sezona u jakom klubu poput Rijeke njegovu karijeru vrati na put koji su mu mnogi predviđali.