Mladi 'vatreni' nastavlja sjajnu formu nakon Eura! Pogledajte golčinu koju je zabio na debiju

Jakov Dedić (16) na sjajan je način započeo novu epizodu karijere u Njemačkoj. Hrvatski napadač ovog je ljeta napustio Osijek i preselio u Hoffenheim, a već u službenom debiju za Hoffenheim II postigao je gol.

Foto: Hasan Bratic/SIPA

U prvom kolu njemačke 3. lige Hoffenheim II ugostio je Hansu Rostock. Gosti su poveli u 13. minuti preko Andreasa Voglsammera, no Yasin Zor devet minuta kasnije izjednačio je rezultat. Voglsammer je u 33. minuti svojim drugim golom ponovno doveo Rostock u vodstvo, a onda je u završnici prvog poluvremena zablistao Dedić.

Mladi Hrvat primio je loptu na rubu kaznenog prostora i preciznim udarcem pogodio prečku, od koje se lopta odbila u mrežu za 2-2. Bio je to njegov prvijenac u prvom službenom nastupu za novi klub.Hansa je na kraju slavila s 3-2. Hoffenheim je Dedića doveo iz Osijeka za oko 850 tisuća eura fiksne odštete uz moguće bonuse. Za sada će se razvijati kroz drugu momčad, gdje će skupljati seniorsko iskustvo i prilagođavati se jačem ritmu.

Gol pogledajte OVDJE.

Dedić je iza sebe ostavio i sjajno reprezentativno ljeto. Na Europskom prvenstvu U-17 protiv Španjolske zabio je sva tri gola u pobjedi Hrvatske 3-2, čime je postao najbolji strijelac završnog turnira. Tako je nastavio sjajnu formu.