Jakov Dedić (16) zabio je u debiju za Hoffenheim II i to kakav gol. Tako je nastavio sjajnu formu nakon Europskog prvenstva do 17 godina
Mladi 'vatreni' nastavlja sjajnu formu nakon Eura! Pogledajte golčinu koju je zabio na debiju
Jakov Dedić (16) na sjajan je način započeo novu epizodu karijere u Njemačkoj. Hrvatski napadač ovog je ljeta napustio Osijek i preselio u Hoffenheim, a već u službenom debiju za Hoffenheim II postigao je gol.
U prvom kolu njemačke 3. lige Hoffenheim II ugostio je Hansu Rostock. Gosti su poveli u 13. minuti preko Andreasa Voglsammera, no Yasin Zor devet minuta kasnije izjednačio je rezultat. Voglsammer je u 33. minuti svojim drugim golom ponovno doveo Rostock u vodstvo, a onda je u završnici prvog poluvremena zablistao Dedić.
Mladi Hrvat primio je loptu na rubu kaznenog prostora i preciznim udarcem pogodio prečku, od koje se lopta odbila u mrežu za 2-2. Bio je to njegov prvijenac u prvom službenom nastupu za novi klub.Hansa je na kraju slavila s 3-2. Hoffenheim je Dedića doveo iz Osijeka za oko 850 tisuća eura fiksne odštete uz moguće bonuse. Za sada će se razvijati kroz drugu momčad, gdje će skupljati seniorsko iskustvo i prilagođavati se jačem ritmu.
Gol pogledajte OVDJE.
Dedić je iza sebe ostavio i sjajno reprezentativno ljeto. Na Europskom prvenstvu U-17 protiv Španjolske zabio je sva tri gola u pobjedi Hrvatske 3-2, čime je postao najbolji strijelac završnog turnira. Tako je nastavio sjajnu formu.
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