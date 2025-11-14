Mladi 'vatreni' se bore za osminu finala SP-a: 'Dat ćemo sve od sebe da odemo do kraja'

Marijan Budimir odveo je Hrvatsku U-17 na Svjetsko prvenstvo nakon deset godina, a naši reprezentativci u Katru briljiraju! Imali su sedam bodova u skupini, kao i Senegal, ali zbog lošije gol-razlike u šesnaestinu finala plasirali su se s drugog mjesta.

Eliminacijski put započinju u subotu od 16.45 sati kada će igrati protiv Uzbekistana. Utakmicu je najavio izbornik Budimir.

- Ostajem kod onoga što sam rekao, Uzbekistan nije zvučno ime, ali je jako dobra momčad. Tamo je nogomet u ekspanziji, A reprezentacija se plasirala na Svjetsko prvenstvo, U-17 reprezentacija im je prvak Azije. Na prošlom SP-u prije dvije godine su bili četvrtfinalisti, izbacili Englesku, ispali od Francuske - kazao je hrvatski izbornik pa pojasnio:

Foto: HNS

- Ne govorim ovo iz straha, respekt prema njima, ali mi imamo svoju način igre. Pripremili smo se za njih, jako su direktni i okomiti. Imaju agilnost i brzinu istočnjaka, Japanaca i Južnokorejaca, a imaju slavensku kreaciju, Rusa i tih naroda, neki miks. Imali smo dosta vremena analizirati ih i pripremiti se, mislim da će momci biti spremni na sve scenarije. Bitno je da budemo pravi i da ponovimo igru koju smo prikazali u grupnoj fazi. Nadam se da ćemo se veseliti na kraju.

Optimističan je i Pavle Smiljanić, 17-godišnji veznjak iz Lokomotive koji je jedan od najboljih igrača ove vrste.

- Analizirali smo ih i pripremali se na treninzima. Jako su direktni i opasni, pogotovo u kontranapadima. Bit će fizički naporno, motorični su, ali ako odradimo dobar posao u obrani, mislim da će to biti dobro.

Mlade reprezentativce u Dohi će u subotu bodriti i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, kao i tehnički direktor Stipe Pletikosa.

- Dat ćemo sve od sebe da odemo do kraja. Jako bitan čimbenik je ta klapa, da smo svi kao obitelj, u svlačionici i na terenu. Svi će dati jedni za druge sve moguće. Nije se toliko mijenjala momčad i jako dugo smo zajedno, što je jedan od glavnih razloga.