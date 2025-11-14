Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVILI UZBEKISTAN

Mladi 'vatreni' se bore za osminu finala SP-a: 'Dat ćemo sve od sebe da odemo do kraja'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Mladi 'vatreni' se bore za osminu finala SP-a: 'Dat ćemo sve od sebe da odemo do kraja'
Foto: HNS

Ostajem kod onoga što sam rekao, Uzbekistan nije zvučno ime, ali je jako dobra momčad. Tamo je nogomet u ekspanziji, A reprezentacija se plasirala na Svjetsko prvenstvo, rekao je izbornik Marijan Budimir

Marijan Budimir odveo je Hrvatsku U-17 na Svjetsko prvenstvo nakon deset godina, a naši reprezentativci u Katru briljiraju! Imali su sedam bodova u skupini, kao i Senegal, ali zbog lošije gol-razlike u šesnaestinu finala plasirali su se s drugog mjesta. 

Eliminacijski put započinju u subotu od 16.45 sati kada će igrati protiv Uzbekistana. Utakmicu je najavio izbornik Budimir.

- Ostajem kod onoga što sam rekao, Uzbekistan nije zvučno ime, ali je jako dobra momčad. Tamo je nogomet u ekspanziji, A reprezentacija se plasirala na Svjetsko prvenstvo, U-17 reprezentacija im je prvak Azije. Na prošlom SP-u prije dvije godine su bili četvrtfinalisti, izbacili Englesku, ispali od Francuske - kazao je hrvatski izbornik pa pojasnio:

Foto: HNS

- Ne govorim ovo iz straha, respekt prema njima, ali mi imamo svoju način igre. Pripremili smo se za njih, jako su direktni i okomiti. Imaju agilnost i brzinu istočnjaka, Japanaca i Južnokorejaca, a imaju slavensku kreaciju, Rusa i tih naroda, neki miks. Imali smo dosta vremena analizirati ih i pripremiti se, mislim da će momci biti spremni na sve scenarije. Bitno je da budemo pravi i da ponovimo igru koju smo prikazali u grupnoj fazi. Nadam se da ćemo se veseliti na kraju. 

Optimističan je i Pavle Smiljanić, 17-godišnji veznjak iz Lokomotive koji je jedan od najboljih igrača ove vrste. 

- Analizirali smo ih i pripremali se na treninzima. Jako su direktni i opasni, pogotovo u kontranapadima. Bit će fizički naporno, motorični su, ali ako odradimo dobar posao u obrani, mislim da će to biti dobro. 

Mlade reprezentativce u Dohi će u subotu bodriti i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, kao i tehnički direktor Stipe Pletikosa. 

- Dat ćemo sve od sebe da odemo do kraja. Jako bitan čimbenik je ta klapa, da smo svi kao obitelj, u svlačionici i na terenu. Svi će dati jedni za druge sve moguće. Nije se toliko mijenjala momčad i jako dugo smo zajedno, što je jedan od glavnih razloga. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025