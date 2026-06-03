Mladi 'vatreni' slavili u Rudešu, Prpić i Barzić srušili Katar

Hrvatska U-21 reprezentacija, koju vodi Ivica Olić, pobijedila je Katar U-23 s 2-0 u prijateljskoj utakmici na stadionu Rudešu. Mladim "vatrenima" pobjedu su donijeli Dominik Prpić i Matia Barzić, kojima su to bili prvi golovi za U-21 reprezentaciju. Olić je nakon remija s Grčkom u Koprivnici, koji je završio 1-1, znatno promijenio momčad. U početnoj postavi ostavio je samo Prpića, koji je nosio kapetansku vrpcu. Priliku su dobili i domaći igrači Rudeša, golman Pavlešić te napadač Duje Korač.

Prvi je zaprijetio Vito Ćaić u četvrtoj minuti, ali je pucao pokraj gola. Ubrzo je pokušao i Mirko Sušak, koji je bio najaktivniji hrvatski igrač u prvom dijelu. Najbolju priliku imao je nakon ubačaja Bodetića, ali je glavom iz blizine poslao loptu izvan okvira.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Katar je bolje otvorio nastavak i zaprijetio nakon gužve pred hrvatskim kaznenim prostorom, no Prpić je blokom ispravio svoju pogrešku. Nekoliko minuta poslije kapetan Hrvatske istaknuo se i na drugoj strani. U 57. minuti Adrian Jagušić ubacio je pred gol, a Prpić se najbolje snašao u skoku i glavom pogodio za 1-0.

Nakon pogotka Hrvatska je preuzela kontrolu, a Olićeve zamjene donijele su više živosti i konkretnosti. Katar je najbliže izjednačenju bio u 77. minuti, kada je Taha dobro pucao, ali je Jozo Vukman sjajnom obranom sačuvao hrvatsku mrežu.Hrvatska je pobjedu potvrdila u 83. minuti. Lovro Zvonarek ubacio je iz slobodnog udarca s desne strane, a Barzić bio je najviši u skoku i glavom postavio konačnih 2-0.

Mlada reprezentacija ovim je susretom odradila drugu od tri prijateljske utakmice u lipanjskom ciklusu. Posljednju provjeru Hrvatska će igrati 6. lipnja protiv Irske u Vrbovcu, s početkom u 17.30 sati. Nakon toga Olićevu momčad krajem rujna i početkom listopada očekuju kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.