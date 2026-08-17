Mladi 'vatreni' zaigrali u novim Adidas dresovima! Evo kakvi su

Hrvatska U-16 reprezentacija odradila je ljetni kamp u Suhopolju, od 12. do 17. kolovoza. Pod vodstvom izbornika Marijana Budimira mladi "vatreni" su na stadionu Park odigrali dvije utakmice. Prvu su izgubili protiv U-17 momčadi Osijeka 2-1, a drugu pobijedili isti uzrast momčadi Slaven Belupa 1-0.

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Za Osijek je dvaput zabijao Petar Odobašić, a za Hrvatsku Karlo Horvat. U susretu sa Slavenom jedini strijelac bio je Gabriel Hrmić. Ono što je posebno upalo u oko na tim susretima je novi dres hrvatske reprezentacije, čiju je proizvodnju preuzeo Adidas.

Hrvatski nogometni savez i Adidas nedavno su službeno započeli višegodišnju suradnju nakon što je 31. srpnja završilo 26-godišnje partnerstvo HNS-a i Nikea. Nova suradnja počela je 1. kolovoza, dok se službeno predstavljanje kompletne kolekcije očekuje uoči utakmica Lige nacija u rujnu.

Foto: Tin Szabo/ICV

Foto: Mario Šolc/ICV

Dresovi koje ima mlada hrvatska reprezentacije nisu u potpunosti isti kao oni koji su najavljivani, to jest, na sebi nemaju glagoljicu u crvenim poljima. Vjerojatno će taj dres biti predstavljen u prvoj utakmici seniora Hrvatske, koja će se odigrati u rujnu.