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MLADI 'VIKING' Haaland protiv Engleza u Velikoj Gorici! Ovako je izgledao Erling sa 16 godina

Piše Jakov Drobnjak,
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MLADI 'VIKING' Haaland protiv Engleza u Velikoj Gorici! Ovako je izgledao Erling sa 16 godina
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Velika Gorica: Engleska porazila Norvešku u skupini D na Europskom prvenstvu U-17 | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Haaland i Kane večeras vode rat u Miamiju, a podsjetnik stiže iz Velike Gorice: Englezi su tada mladog Norvežanina srušili s 3-1

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Cijeli svijet očekuje veliki dvoboj Engleske i Norveške u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Izravni duel dvije rasne "devetke", Erlinga Haalanda i Harryja Kanea, bit će u glavnom fokusu, a stadion u Miamiju spreman je za spektakl (susret se igra u 23 sata). Zna Haaland kako je to igrati s Englezima, a s nekima od svojih protivnika susreo se i sa 16 godina i to ni manje ni više nego u - Velikoj Gorici!

POGLEDAJTE FOTKE S UTAKMICE:

Velika Gorica: Engleska porazila Norvešku u skupini D na Europskom prvenstvu U-17 Velika Gorica: Engleska porazila Norvešku u skupini D na Europskom prvenstvu U-17 Velika Gorica: Engleska porazila Norvešku u skupini D na Europskom prvenstvu U-17
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na Europskom prvenstvu do 17 godina u Hrvatskoj 2017. godine, utakmicu grupne faze igrale su baš Engleska i Norveška. Tada mlađahni Erling Haaland predvodio je navalu "vikinga", ali se nije proslavio. Englezi su pobijedili s 3-1, a jedini norveški gol bio je djelo Guéhija koji će biti u sastavu "tri lava" u srazu na Mundijalu. Za Englesku je dva gola zabio napadač Brewster, a treći gol zabio je Phil Foden koji na veliko čuđenje navijača nije pozvan na Mundijal. Četvrti sudac te utakmice bio je Fan Jović.

Sažetak pogledajte OVDJE.

Haaland je u toj utakmici igrao do 72. minute. Od te momčadi Norveške, sada je još Strand Larsen u reprezentaciji. Engleska je na tom Euru došla do finala, ali je nakon raspucavanja s bijele točke izgubila od Španjolske (2-2 je bilo nakon produžetaka). 

Robusno je izgledao Haaland već tada i pokazivao naznake što će postati u budućnosti. Pretvorio se u nezaustavljivu mašinu za golove koja za reprezentaciju ima više golova nego nastupa, a nakon rušenja Brazila pred sebe je stavio novi zadatak. Vikinškom sjekirom zadati udarac "lavovima s Otoka".

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