Lininu adutu odgovara odgoda OI: Šarafe vadim za 7 mjeseci

Jedan od hrvatskih sportaša kojemu odgoda Olimpijskih igara definitivno ne smeta je i Ivan Martinović (22), hrvatski rukometaš koji je ovogodišnji Euro morao propustiti zbog ozljede stopala koja ga je iznenadila dan prije putovanja u Graz.

- Sve bolje i bolje. Već idem na trčanje po 30-40 minuta, tako da se polako vraćam. A šarafi? Ostat će još barem sedam mjeseci - priča nam Ivan koji je trenutno u jeku pandemije još uvijek u Njemačkoj, dok su mu obitelj i djevojka u Beču.

- Treniram, gledam serije na Netflixu, malo igram PlayStation, rješavam Sudoku, spavam, jedem i čujem se sa svojima - objašnjava nam svoju svakodnevicu u samoizolaciji.

- Teška je situacija. Ali to trebamo svi zajedno proći. Moramo se paziti i pomoći drugima. Trebamo poštivati pravila i nadati se da će ovo sve proći što prije.

Šarafi u stopalu možda bi stvarali problem za pravu izvedbu mladog bundesligaša, no sada nema straha da će Ivan imati dovoljno vremena za oporavak.

- S obzirom na moju ozljedu, trenutna sportska situacija u cijelom svijetu i nije tako loša za mene, jedino što mi rukomet jako nedostaje. Sada imam dosta vremena da se vratim na stare staze bez pritiska ondje gdje sam stao. Samo je pitanje hoće li se uopće nastaviti njemačka liga i Kup - kaže Ivan i nastavlja:

- Prvi i glavni cilj mi je da se opet vratim u formu. Mislim da mi neće biti lako i da će još potrajati, ali do 2021. imam još dosta vremena. Nadam se da ću opet dobiti priliku biti s A reprezentacijom i da ću se opet pokazati kao u prvom mjesecu, samo bez ozljede - našalio se mladi Bečanin.

- Za mene odgoda Igara nije ni plus ni minus. Treba svakako dati sve od sebe i na kraju će izbornik odlučiti tko ide, a tko ne. Za Igre godina nije bitna, to je samo broj, a mislim da bi svatko mogao izdržati jednu dodatnu godinu da bude na OI. Igre trebaju biti san svakog igrača - smatra Martinović, a misli da i njegovi prijatelji mogu dobiti priliku doći do velikih 'kauboja'.

- Osobno ću dati sve od sebe da budem u prvoj momčadi, ali siguran sam da će ova godina biti prilika za dokazivanje i Šarcu, Jaganjcu, Mileti i Vistoropu - nada se.