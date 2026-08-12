Mladoj zvijezdi tek je 19 godina. Zbog ove fotke mu visi karijera

Said El Mala, 19-godišnji igrač Kölna kojeg se smatra budućim njemačkim reprezentativcem, snimljen je u noćnom klubu u društvu dviju žena, a ispred njega je stol s alkoholnim pićima. Fotografija se pojavila u trenutku dok se El Mala priprema za mogući transfer karijere.

Njega smatraju jednim od najvećih talenata njemačkog nogometa i njegov poziv u reprezentaciju pod novim izbornikom Kloppom bio je gotovo siguran. El Mala ovog ljeta pregovara s više klubova. Navodno je odbio ponude iz Engleske i najbliži je prelasku u Borussiju Dortmund koja je navodno spremna ponuditi 55 milijuna eura. Međutim, dok pregovori traju, u javnosti se pojavila snimka.

⚠️ Said El Mala, joia de 19 anos do Colônia, aparentemente foi flagrado em uma boate acompanhado de duas mulheres e com muitas bebidas.



Ele está em negociação com o Borussia Dortmund e é visto como um dos principais nomes para a renovação da seleção alemã. pic.twitter.com/vDRm0sHmsA — Bundesliga Insider (@BundesInsider) August 11, 2026

Njemački mediji tako postavlju pitanje o njegovu profesionalizmu, što bi mu moglo zakomplicirati karijeru. Iako su izlasci dio života mladih sportaša, snimka sugerira ponašanje koje klubovi i treneri uglavnom ne toleriraju. Zbog toga bi zainteresirani klubovi mogli postati oprezniji prije nego što mu ponude ugovor.

Inače, 19-godišnjak je član Kölna od ljeta 2024. godine, kada je stigao iz gradskog rivala Viktorije. Za prvu momčad Kölna odigrao je 36 utakmica, postigao 13 golova i upisao pet asistencija.