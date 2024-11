Mladost domaćin završnice Kupa: Pa mi smo odigrali 12 utakmica u samo 20 dana!

Epicentar vaterpolske sezone u Hrvata ovog će tjedna biti Zagreb. U utorak i srijedu na bazenu Mladosti održat će se završnica Kupa Hrvatske. Kandidata za drugi trofej sezone (prvi u Superkupu osvojio je Jug) ima četiri, Jug AO, Jadran Split, Mladost i Solaris.

U prvom polufinalu, uz kamere HRT-a, koje će prenositi sve utakmice završnice, od 17.30 u bazen će Jug i Solaris. Jug je branitelj naslova i na papiru favorit protiv Šibenčana, no ne bismo nipošto Dubrovčane unaprijed proglasili prvim finalistima. Uostalom, u prošlogodišnjem finalu izbacili su Solaris tek nakon peteraca. U jedva dva mjeseca ove sezone već su izbrojili poraza kao u zadnje dvije - zajedno! Kriza dubrovačkog velikana poklopila se sa smanjenom igračkom kvalitetom, ali i ozljedama, izostancima. U Zagrebu sigurno neće biti centra Bogdana Djerkovića, ali je ipak s momčadi stigao najiskusniji, Maro Joković, premda ne sa sigurnim zelenim svjetlom za nastup.

- Naši suparnici sada su u situaciji kakvu smo mi imali donekle protiv Jadrana u Superkupu. Oni nemaju što za izgubiti. Prošle godine kada smo mi bili jači, a Solaris po mojem mišljenju i malo slabiji nego danas, dovukli su nas u polufinalu do peteraca. Ove sezone su nadograđeni, njihova vanjska linija je jako dobra. Lijeva i desna strana. Imaju nezgodnu M-zonu koju su uigrali, a Petković je i dalje jedan od najboljih šutera cijele lige. Imamo jako puno toga na što ćemo mi morati obratiti nemalenu pozornost. Nadam se da mi možemo biti fizički dobri, a onda i koncentracijom. I njima i nama bi već i sam ulazak u finale Kupa opravdao cijeli ovaj dio sezone. Kada bismo se plasirali u finale Kupa, te u osminu finala Eurokupa, a s već osvojenim Superkupom, ne bismo mogli reći da je naša sezona loša, uz sve poraze - rekao je trener Vjekoslav Kobešćak.

Šibenik: Finale vaterpolskog Superkupa Jadran i Jug Adriatic osiguranje | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Njegov kolega Denis Seferović kaže:

- Imali smo teško gostovanje i jednako takav poraz Premier lige (25-9 kod Novog Beograda, nap. a.), ali vjerujte da smo ga nakon 2-3 sata pospremili u rubriku sjećanja. Ne baš ugodnih, ali jesmo. Sada smo posve okrenuti polufinalu Kupa u kojem je Jug favorit. Ipak taj Jug ima spoj nadarene mladosti i iskustva, ipak je to momčad koja ima nekoliko seniorskih reprezentativaca, plus mnoštvo sjajnih hrvatskih reprezentativaca u mlađim kategorijama. Ja se samo nadam da će utakmica biti neizvjesna. Zbog vaterpola, gledanosti, to bi bilo najbolje. Ali opet, svaka utakmica je priča za sebe. Nema pravila, tako da se ni neću opterećivati s Jugom u smislu što oni imaju ili što oni mogu. Mi ćemo kao i svaku utakmicu pokušati sami prema sebi biti disciplinirani i odraditi, to nam je cilj, maksimalno ono što je do nas. Hoće li to biti dovoljno za pobijediti Jug, to ćemo vidjeti.

Od 18.50 na redu su Mladost i Jadran. Tu je zaista teško ikoga proglasiti favoritom, dati mu prednost. Štoviše, ove sezone još se nisu susreli. Jadran je izborio drugi krug Lige prvaka, ali Mladost se zbrojila pod novim trenerom Igorom Milanovićem, primarno obrambeno. I, dakako, imat će prednost domaćeg bazena.

- Očekujem vrlo neizvjestan turnir. O tomu možda najbolje pokazuje prošlosezonski Final Four. Tada su stvarno sve četiri momčadi bile u pola minute ili sekundu pa da budu u finalu, sve se rješavalo petercima. Što se Mladosti tiče, imena igrača i cijele momčadi, njima stvarno pristaje onaj epitet mega-momčadi. Međutim, mislim da će svi imati teške dane u Zagrebu. Doista svatko može svakog ne iznenaditi, nego pobijediti. Mislim da je uostalom i liga takva, izjednačena, vrlo kvalitetna. Nitko se neće moći opuštati, a mi protiv Mladosti sigurno ne možemo ući opušteno. Idemo ‘na glavu’ u toj utakmici. Možda je malo otegotna okolnost, kako njima tako i nama, da se ove sezone još nismo susretali. Sigurno je ipak da nemamo čime jedni druge iznenaditi. Mladost je možda ipak u malo povoljnijoj situaciji što su doma, igraju kod kuće, ali mislim da to neće igrati baš toliku ulogu. Ono što je kod njih vidljivo, jest trenerska ruka Igora Milanovića. To je svakako nešto što valja naglasiti. Individualna kvaliteta je na strani Mladosti, ali mi igramo dobro i nema razloga ikoga se bojiti - poručuje samouvjereno trener jadranaša Jure Marelja.

Šibenik: Finale vaterpolskog Superkupa Jadran i Jug Adriatic osiguranje | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ono što ja vjerujem su samo moji igrači i pomoćnici. Ovi dečki u ovakvom kalendaru igraju sa srcem, sve to prolaze te ih stvarno cijenim. U zadnjih 20-ak dana imali smo 12 utakmica ukupno. Sada vam je kroz brojke jasno koliko mi imamo malo vremena za trening. Nimalo! Zato ćemo se kao i dosad, tako i sada, na ovom turniru ‘nasloniti’ na onaj prijašnji rad kondicijskog trenera Pere Kuterovca, na srce, malo, jasno, i na znanje. Velim, malo su mi ruke bile vezane u ovakvom ritmu utakmica, a ako me pitate za pripreme, pripreme nije bilo! Nije bilo vremena. Bitno mi je da postoji želja, kohezija. Sad, vidjet ćemo koliki je taj maksimum u ovom trenutku. Bitno je samo da izađemo iz utakmica jači jer ponekad vas i ovakvi uvjeti mogu ojačati, a ja se nadam baš takvom momentu - puno je toga rekao "šef" mladostaša Igor Milanović.

Dame, naravno, nismo zaboravili. U srijedu od 16.30 za trofej će se boriti bez konkurencije dva najbolja hrvatska kluba, Mladost i Jadran Split. Dva sata kasnije, od 18.30, slijedi muško finale. Nažalost, u terminu kada igraju i rukometaši Zagreba, futsalaši Dinama, a malo prije nogometaša Dinama. Tko će odabrati topli bazen uz Savu, može kupiti dnevnu ulaznicu za sedam eura ili dvodnevnu za deset. Isplati se u domovini svjetskih prvaka te europskih i olimpijskih viceprvaka.