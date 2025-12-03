Mladost izgubila u Kragujevcu i propustila osigurati drugu fazu

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti poraženi su u dvoboju 5. kola Lige prvaka u Kragujevcu od Radničkog s 11-14 (4-0, 3-4, 4-6, 0-4).

Mladost je propustila priliku pobjedom u Kragujevcu izboriti drugu fazu, a činilo se da će tako i biti jer su Zagrepčani prvu četvrtinu dobili s čak 4-0. U čudnoj utakmici prednost Mladosti se topila, a zadnju četvrtinu su Žapci izgubili s 0-4 i ostali bez bodova.

Kod Mladosti su po dva gola dali Konstantin Harkov i Franko Lazić, dok je Andrija Prlainović s pet golova predvodio srpski sastav.

U skupini vodi Olympiacos s 12 bodova, a Mladost i Radnički imaju po 9. U zadnjem kolu 10. veljače Mladost dočekuje Vasas, koji je bez bodova.