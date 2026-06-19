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NA ZVONČACU

Mladost je pobijedila Jadran u Splitu i na korak je do naslova!

Piše Ivan Kužela,
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Mladost je pobijedila Jadran u Splitu i na korak je do naslova!
Split: Druga utakmica finala Prvenstva Hrvatske između Jadrana i Mladosti | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mladost je u Splitu pobijedila Jadran 17-12 i povela 2-0 u finalu! Nakon tri napete četvrtine, Zagrepčani su u završnici ubacili u višu brzinu i došli na korak do 12. naslova Hrvatske. Idući susret je u Zagrebu

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Vaterpolisti zagrebačke Mladosti nalaze se na samo jednu pobjedu od osvajanja svog 12. naslova prvaka Hrvatske. U drugoj utakmici finalne serije doigravanja, 'žapci' su usred Splita, na kultnom plivalištu Zvončac, svladali branitelje naslova Jadran rezultatom 17-12 i tako poveli s uvjerljivih 2-0 u seriji na tri pobjede. Iako su tri četvrtine gledatelji pratili ravnopravnu i napetu borbu, zagrebački sastav je nevjerojatnom igrom u posljednjoj dionici u potpunosti deklasirao domaćina i osigurao si veliku prednost pred nastavak finala.

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Tri četvrtine ravnopravne bitke

Unatoč vrućini i suncu koje je otežavalo uvjete na otvorenim tribinama Zvončaca, Jadran je krenuo agresivno i nošen podrškom publike poveo 3-1. Splićani su se oslanjali na svoje najjače oružje - snažne vanjske šuteve, gdje su prijetili Matković i Fatović. Međutim, Mladost je brzo pronašla odgovor. Na golu gostiju briljirao je Mauro Čubranić koji je već početkom druge četvrtine imao šest obrana, a u napadu su "žapci" iskoristili širinu svog igračkog kadra. Serijom 4-0 preokrenuli su rezultat na 5-3, pokazavši da su u Split došli po pobjedu.

Split: Druga utakmica finala Prvenstva Hrvatske između Jadrana i Mladosti
Split: Druga utakmica finala Prvenstva Hrvatske između Jadrana i Mladosti | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Do poluvremena se vodila izjednačena bitka, a Jadran je u igri držao fantastični kapetan Zvonimir Butić. Iako do sredine druge četvrtine nije zabio gol, do velikog odmora postigao ih je tri i bio gotovo jedina prava prijetnja za obranu gostiju. S druge strane, u napadu Mladosti isticao se Ivan Nagaev, također s tri gola u drugoj dionici, pa se na poluvrijeme otišlo s minimalnom prednošću Zagrepčana od 8-7. Napetost se nastavila i u trećem periodu, a uoči posljednjih osam minuta odluke, rezultat na semaforu bio je poravnat, 11-11.

Split: Druga utakmica finala Prvenstva Hrvatske između Jadrana i Mladosti
Split: Druga utakmica finala Prvenstva Hrvatske između Jadrana i Mladosti | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Potpuni slom Jadrana u završnici

A onda je uslijedila demonstracija sile zagrebačke momčadi. Ono što se činilo kao neizvjesna utakmica pretvorilo se u jednosmjernu ulicu. Jadranov napad potpuno se ugasio, a Mladost je krenula u seriju koja je odlučila pobjednika. Gosti su postigli šest uzastopnih golova i od rezultata 11-11 pobjegli na nedostižnih 17-11. Rapsodiju "žabaca" predvodio je Marko Radulović s tri pogotka u tom periodu, a pridružili su mu se Franko Lazić s dva i Josip Vrlić s jednim golom, čime su u potpunosti slomili otpor domaćina. Do kraja susreta, Butić je svojim šestim golom tek uspio ublažiti poraz za konačnih 17-12. Jadran se tako, nakon tri uzastopne titule, našao u iznimno teškoj situaciji, a Mladost će prvu meč-loptu za naslov imati pred svojim navijačima u Zagrebu.

Split: Druga utakmica finala Prvenstva Hrvatske između Jadrana i Mladosti
Split: Druga utakmica finala Prvenstva Hrvatske između Jadrana i Mladosti | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja.

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