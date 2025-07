Mladost misli ozbiljno: Stigao španjolski trener, vratio se i hrvatski reprezentativac

Najtrofejniji hrvatski odbojkaški klub, zagrebačka Mladost, objavio je da je za novog glavnog trenera momčadi angažirala iskusnog španjolskog stručnjaka Fernanda Munoza Beniteza.

"Munoz ima impresivno međunarodno iskustvo, a prije dolaska u Zagreb vodio je egipatskog prvaka Al Ahly s kojim je ostvario zapažene rezultate, a uz to je i izbornik egipatske reprezentacije. Iza sebe ima preko 25 godina trenerskog iskustva na najvišoj razini. Karijeru je započeo u rodnoj Španjolskoj, a kasnije je gradio ugled u brojnim europskim i svjetskim klubovima i reprezentacijama, u Turskoj, Grčkoj, Belgiji, Rumunjskoj i Egiptu. Poznat je po radu s mladim igračima i vođenju momčadi do vrhunskih rezultata. S Olympiacosom je osvojio više trofeja u Grčkoj, dok je kao izbornik vodio Španjolsku i Belgiju na brojnim velikim natjecanjima", objavila je Mladost.

- Sretni smo da smo pored odličnih igrača uspjeli dovesti i renomiranog trenera - rekao je direktor kluba Darko Antunović, dodavši da se od Munoza očekuje podizanje razine igre i dodatna afirmacija mladih talenata.

Mladost je, nakon povratka Timofeja Žukovskog, potvrdila i povratak bivšeg kapetana i hrvatskog reprezentativca Ivana Zeljkovića, koji je prošle dvije sezone proveo u Francuskoj, odnosno Njemačkoj.

- Dogovorio sam povratak prije kraja sezone. Iskreno, svi smo se nadali da će Mladost osvojiti naslov i da ćemo igrati Ligu prvaka, ali u sportu se nekada ne dogodi sve onako kako želiš. Možda to ni nije loše, bit će slađe sljedeće sezone osvojiti prvenstvo i onda izboriti Ligu prvaka. S ekipom koju Mladost gradi nije nerealno da se i zadržimo dulje u Europi i napravimo neke lijepe stvari. Iako, ne treba zanemariti CEV kup koji ćemo igrati. U tom natjecanju igraju jako veliki klubovi iz Italije, Poljske, Njemačke, Turske… Ponovno će u Zagreb dolaziti velike europske momčadi. Da, moja velika želja je igrati Ligu prvaka protiv najboljih svjetskih igrača, ali idemo korak po korak - rekao je Splićanin, koji je potpisao dvogodišnji ugovor.

- Bio sam cijelo vrijeme i u kontaktu sa Žukovskim, a kad se takav veliki igrač vraća u Hrvatsku, onda je i meni odluka bila puno lakša. On me dodatno pogurao. Baš se veselim ponovo igrati s njim. A i vidio sam kakve velike ambicije ima Mladost. To je ono što i ja želim.