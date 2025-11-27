Mladost otvorila utakmicu sa 17-1! Dinamu nova velika škola

Jednu pobjedu u tri utakmice ostvarili su hrvatski odbojkaški klubovi u europskim utakmicama ove srijede. Ostvarila ju je samo zagrebačka Mladost, koja je u prvoj utakmici 1/16 finala CEV kupa u Skoplju protiv Jante Kisele Vode potvrdila puno veću razinu kvalitete.

Štoviše, tko je malo i zakasnio u dvoranu Jane Sandanski, na semaforu je zatekao rezultat 1-17. Mladostašice su, i za neke druge razine, a kamoli europske, raritetnom serijom otvorile utakmicu i očekivano nije bilo upitno na čijoj će strani završiti. Makedonke, koje su igrale u zadnjem pretkolu Lige prvaka i izgubile od francuskog Le Canneta, najveći su otpor pružile tek u trećem setu (6, 12, 19). Meč je potrajao 59 minuta. Kenijka Pamella Owino bila je najefikasnija s 15 poena.

- Bila je to dobra utakmica. Ne bih rekao da smo se mučili na početku trećeg seta, ali smo ipak malo bolje odigrali kasnije u setu. Toliko da sam dao priliku i igračicama koje nisu igrale u posljednjim utakmicama. Owino je imala jako dobar ulazak u igru. Mislim da je u prvom setu napravila oko 12 servisa zaredom, sa 6-7 aseva. Sveukupno, dobro smo kontrolirali utakmicu. Znali smo da je to utakmica u kojoj, ako ne igramo našu igru, ne bismo mogli uzeti 3-0. I tako je i bilo. I najvažnije, nismo potrošili previše energije u ovoj utakmici - zadovoljan je nakon pobjede bio trener Mladosti Riccardo Boieri. Uzvrat je 3. prosinca u Domu odbojke.

A Dom odbojke poslužio je kao domaći teren odbojkašicama Dinama u prvoj utakmici istog natjecanja protiv poljske ekipe Bielsko-Biala. U pitanju je bila viša sila, a ne razum, koji nije bio ni prije nekoliko tjedana kad dinamovke nisu mogle Ligu prvakinja ugostiti u Domu odbojke, nego su morale u Sutinska vrela. Ali, znači da se i moglo i tada, bez da Peščenica mora prokisnuti i ostati bez struje.

Uglavnom, dinamovke su prošle još jednu tešku europsku školu u kojoj su skupljale poene u prva dva seta protiv poljske ekipe. U prvom setu šest, u drugom osam. Tek u trećem setu, nakon rotacija, uspjele su malo uljepšati rezultat (6, 8, 21).

Istim rezultatom, ali uz puno veći otpor, izgubile su i odbojkašice Ribole Kaštela. Mađarska ekipa Bekecsaba, satkana mahom od strankinja, u Dalmaciji je praktički osigurala plasman u osminu finala CEV kupa (22, 20, 22).