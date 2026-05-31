Mladost pobijedila Jug i ušla u finale doigravanja za prvaka

Vaterpolisti Mladosti izborili su plasman u finale doigravanja Prvenstva Hrvatske nakon što su u Dubrovniku pobijedili Jug sa 19-10 upisavši i drugu pobjedu.

Nakon zagrebačkih 11-9, "Žapci" su u drugom susretu na Gružu slavili s uvjerljivih 19-10. Mladost je već nakon prve četvrtine povela sa 5-1, na poluvremenu je imala 8-3, da bi u trećoj dionici imala i velikih 13-6. Posljednja četvrtina je bila tek odrađivanje posla za konačnih 19-10.

Dubrovnik: Druga utakmice polufinala Prvenstva Hrvatske, VK Jug AO - HAVK Mladost | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ivan Nagajev je predvodio Mladost sa šest golova, Andrija Bašić je dodao pet, dok je Mauro Ivan Čubranić imao čak 15 obrana. Kod domaćina je Marko Žuvela zabio tri gola, a Maro Sušić i Branimir Herceg po dva.

Mladost će u finalu igrati protiv boljeg iz sraza splitskog Jadrana i Primorja. Splićani su pred svojim navijačima pobijedili sa 16-12, a uzvrat je u nedjelju u Rijeci.