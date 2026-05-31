Mladost pobijedila Jug i ušla u finale doigravanja za prvaka

Vaterpolisti Mladosti razbili Jug 19-10 i plasirali se u finale doigravanja. Ivan Nagajev briljirao je sa šest golova. Sada ih čeka finale protiv pobjednika iz duela Jadrana i Primorja
Vaterpolisti Mladosti izborili su plasman u finale doigravanja Prvenstva Hrvatske nakon što su u Dubrovniku pobijedili Jug sa 19-10 upisavši i drugu pobjedu.
Nakon zagrebačkih 11-9, "Žapci" su u drugom susretu na Gružu slavili s uvjerljivih 19-10. Mladost je već nakon prve četvrtine povela sa 5-1, na poluvremenu je imala 8-3, da bi u trećoj dionici imala i velikih 13-6. Posljednja četvrtina je bila tek odrađivanje posla za konačnih 19-10.
Ivan Nagajev je predvodio Mladost sa šest golova, Andrija Bašić je dodao pet, dok je Mauro Ivan Čubranić imao čak 15 obrana. Kod domaćina je Marko Žuvela zabio tri gola, a Maro Sušić i Branimir Herceg po dva.
Mladost će u finalu igrati protiv boljeg iz sraza splitskog Jadrana i Primorja. Splićani su pred svojim navijačima pobijedili sa 16-12, a uzvrat je u nedjelju u Rijeci.
