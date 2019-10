Mladost u problemima: Bukić otišao, igrači nisu dobili plaće

Najjača momčad u proteklih podosta godina, otvoreni napad na sve domaće i regionalne trofeje... Sve je to bio ukras pred novu sezonu vaterpolskog kolektiva Mladosti. Međutim, tek što je sezona počela, na Savi su javno objelodanjeni i - problemi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Financijske prirode dakako, oni koji prate Klub u minulom desetljeću i iz kojih je lagano izlazio i još uvijek izlazi. Međutim, to nije razlog što je iz Kluba sidro digao Perica Bukić, član Uprave te ujedno i dopredsjednik. Bukić je već ranije najavio svoju ostavku jer vrši funkciju u Hrvatskom vaterpolskom savezu kao dopredsjednik i izvršni direktor, što dosad nije bio problem i tumačenje "sukoba interesa", a sada je postao jer Mladost, kako smo gore i napisali, ide po trofeje rame uz rame s dubrovačkim Jugom. To je njegovo objašnjenje.

Uglavnom, Bukićev odlazak mogao bi biti i poziv na buđenje ostalim članovima klupskog Upravnog odbora koji nije osigurao nekoliko plaća igračima protekle sezone. Konkretno, njih 4-5. Svejedno su na Savi dovodili najveća vaterpolska imena kakav je Josip Vrlić, koji definitivno nije jeftin, sjajnog Amerikanca Alexa Bowena, vratili su i Luku Bukića. Sve nas to nekako podsjeća na one, nadamo se nikad ponovljene, dane kada su se mladostaši pokrivali pokrivačem koji nije bio dovoljno dug. A Klub je, podsjetimo, bio u predstečajnom postupku koji je završen prošle godine i nakon kojeg su oni kojima se i dalje dugovalo, a to su Josip Pavić (završio karijeru) i Cosmin Radu (i dalje u Mladosti), pokrenuli ovrhu.

- Smanjili smo dug s prvotnih 17 milijuna prije nekoliko godina na jedan milijun. Ostali smo dužni Paviću i Raduu, kojima opet moram zahvaliti na strpljenju makar je njihovo legitimno pravo. Dakle, dug je iz predstečajnog postupka smanjen, ali smanjeno je i vrijeme oporavka. Nemamo više puno vremena za manevar. Istodobno igramo Ligu prvaka te smo trebali sastaviti i momčad koja je respektabilna, koja nešto košta. Nažalost, nismo uspjeli zatvoriti do kraja prošlu sezonu, vučemo neke repove, a krenula je nova. Nadamo se da ćemo do kraja ove godine riješiti dug od prošle sezone, a naravno i ispratiti ovu sadašnju momčad. Sve je to u ovom kompletu dosta teško i da nema Grada Zagreba, teško bismo opstali - kazao je direktor Milorad Damjanić.

Što je sudbina, nažalost, nemalog broja zagrebačkih klubova. Hrvatska zbilja.

- U zadnjih godinu dana, izuzev predsjednice Ane Stojić, koja se jako potrudila i dosta napravila, puno je ljudi iz Upravnog odbora zakazalo. Mogu reći da polovica njih ne obavlja svoju dužnost koju bi trebali. Oni nisu tu savjetodavno tijelo kluba, nego isključivo za pronaći novac. Ne znam hoće li mi zamjeriti na ovom istupu, ali tako i tako me ne vole kad im to kažem u lice. Međutim, nisam pesimist, samo sam realan. Ne možemo bježati od ovih problema, o njima ne pričati i stalno zatvarati oči.

Svi se, dakle, moraju pokrenuti, inače... Inače neće biti uopće dobro taman što se oko Save počela stvarati pozitivna atmosfera. Pa, uostalom, koja je prošle sezone generirala trofej nakon sedam i pol godina.

- Naši igrači ne igraju samo zbog novca, ali imaju svoje obitelji i njima je potrebna likvidnost. Nadam se da će se stvari početi rješavati jer inače može doći trenutak kad će taj probem i kod igrača, svjesno ili nesvjesno, izaći na vidjelo - na tu je temu svoje dodao trener Zoran Bajić.

Sportske su teme, a tako nije bilo planirano, ostale, nažalost, u drugom planu...