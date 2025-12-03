Mladostašice ušle u osminu finala europskog CEV kupa!

Odbojkašice zagrebačke Mladosti izborile su osminu finala europskog CEV Kupa nakon što su u uzvratnoj utakmici u Domu odbojke svladali makedonske prvakinje Janta Volej Kisela Voda s 3-0 (25-11, 25-16, 25-22) poslije 67 minuta igre.

U Skopju prije tjedan dana za manje od sat vremena Mladostašice su također pobijedile 3-0.

- Čista pobjeda 3:0, no malo nam je život zakomplicirao zadnji set. Ipak, dao sam priliku onima koji su igrali nešto manje u Prvenstvu. Sretan sam. Zadovoljan sam izvedbom jer kada smo htjeli pritisnuti, pritisnuli smo i lako dobili 1. i 2. set. Zadovoljan sam zbog igračica poput Francetić, Ivković, Vrban, Čizmar, koje su inače malo manje dobivale prostora tijekom Prvenstva, a sada su igrale. Najvažnije je bilo osvojiti prva dva seta, potvrditi prolaz dalje, zato smo to odradili što brže moguće - rekao je nakon pobjede trener Mladosti Riccardo Boieri.

Zagreb: Uzvratna utakmica šesnaestine finala CEV Kupa za zene, HOAK Mladost v Janta Volej Kisela Voda | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pamella Owino bila je najučinkovitija u redovima Mladosti s 18 poena (5 blokova i 2 asa), Andrea Koraca upisala je 8, Lana Francetić 6, Ana Ištuk i Mirta Freund po 5, Rita Bogati Pantelić i Leni Ivković po 4, Anamarija Čižmar 3, Marija Vrban 2 i Ana Prkačin 1.

- Sretne smo s pobjedom 3:0. Nastavili smo započeto u Skopju. Priliku su danas dobile mlađe igračice pa smo jako sretne i to smo i iskoristile. Zadovoljne smo s igrom i nadam se da ćemo tako nastaviti i s Poljakinjama - poželjela je mlada srednja blokerica Mladosti Anamarija Čižmar.

U osmini finala Mladost u siječnju čeka poljska ekipa Radom koja je s dvije 3-0 pobjede izbacila češki Olomouc.