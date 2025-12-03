Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČEKAJU IH POLJAKINJE

Mladostašice ušle u osminu finala europskog CEV kupa!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mladostašice ušle u osminu finala europskog CEV kupa!
Zagreb: Uzvratna utakmica šesnaestine finala CEV Kupa za zene, HOAK Mladost v Janta Volej Kisela Voda | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U osmini finala Mladost u siječnju čeka poljska ekipa Radom koja je s dvije 3-0 pobjede izbacila češki Olomouc

Odbojkašice zagrebačke Mladosti izborile su osminu finala europskog CEV Kupa nakon što su u uzvratnoj utakmici  u Domu odbojke svladali makedonske prvakinje Janta Volej Kisela Voda s 3-0 (25-11, 25-16, 25-22) poslije 67 minuta igre.

U Skopju prije tjedan dana za manje od sat vremena Mladostašice su također pobijedile 3-0.

- Čista pobjeda 3:0, no malo nam je život zakomplicirao zadnji set. Ipak, dao sam priliku onima koji su igrali nešto manje u Prvenstvu. Sretan sam. Zadovoljan sam izvedbom jer kada smo htjeli pritisnuti, pritisnuli smo i lako dobili 1. i 2. set. Zadovoljan sam zbog igračica poput Francetić, Ivković, Vrban, Čizmar, koje su inače malo manje dobivale prostora tijekom Prvenstva, a sada su igrale. Najvažnije je bilo osvojiti prva dva seta, potvrditi prolaz dalje, zato smo to odradili što brže moguće - rekao je nakon pobjede trener Mladosti Riccardo Boieri.

Zagreb: Uzvratna utakmica šesnaestine finala CEV Kupa za zene, HOAK Mladost v Janta Volej Kisela Voda
Zagreb: Uzvratna utakmica šesnaestine finala CEV Kupa za zene, HOAK Mladost v Janta Volej Kisela Voda | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pamella Owino bila je najučinkovitija u redovima Mladosti s 18 poena (5 blokova i 2 asa), Andrea Koraca upisala je 8, Lana Francetić 6, Ana Ištuk i Mirta Freund po 5, Rita Bogati Pantelić i Leni Ivković po 4, Anamarija Čižmar 3, Marija Vrban 2 i Ana Prkačin 1.

- Sretne smo s pobjedom 3:0. Nastavili smo započeto u Skopju. Priliku su danas dobile mlađe igračice pa smo jako sretne i to smo i iskoristile. Zadovoljne smo s igrom i nadam se da ćemo tako nastaviti i s Poljakinjama - poželjela je mlada srednja blokerica Mladosti Anamarija Čižmar.

U osmini finala Mladost u siječnju čeka poljska ekipa Radom koja je s dvije 3-0 pobjede izbacila češki Olomouc.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa
POD POLARNIM SVJETLOM

FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
ATRAKTIVNA SYDNEY

FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025