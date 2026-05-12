MLS objavio plaće nogometaša! Evo koliko zarađuju Hrvati

MLS je nastavio je svoju dugogodišnju praksu potpune transparentnosti objavom službenih plaća svih igrača. Podaci koje redovito objavljuje Udruga igrača MLS-a (MLSPA) pružaju uvid u financijsku strukturu lige, a na vrhu liste i dalje se, s ogromnom prednošću, nalazi Lionel Messi. Među stotinama igrača nalaze se i četiri hrvatska nogometaša, a najviše zarađuje hrvatski reprezentativac i napadač Dallasa Petar Musa.

Musa predvodi hrvatsku trojku

Najplaćeniji hrvatskom nogometašu u MLS-u je garantirana godišnja kompenzacija u iznosu od 2,68 milijuna dolara (2,28 milijuna eura). Musa se od dolaska u Teksas prometnuo u ključnog igrača svoje momčadi i opravdao uloženi novac i trenutačno je drugi najbolji strijelac lige s 10 golova u 11 nastupa.

Drugi na listi hrvatskih primanja je Marco Pašalić, član Orlando Cityja, koji godišnje zarađuje 1,65 milijuna dolara (1,40 milijuna eura). Golman Charlottea, Kristijan Kahlina, prima godišnju plaću od 788.750 dolara (671.857 eura).

Messijeva dominacija: Plaća veća od cijele momčadi

Iako su plaće hrvatskih nogometaša respektabilne, blijede u usporedbi s astronomskim iznosom koji prima Lionel Messi. Argentinska superzvijezda je potpisom novog ugovora s Inter Miamijem dobila značajnu povišicu, pa njegova garantirana godišnja kompenzacija sada iznosi nevjerojatnih 28,3 milijuna dolara (24,11 milijuna eura).

No, to je samo dio priče. Ta brojka odnosi se isključivo na igrački dio ugovora. Prema riječima suvlasnika kluba Jorgea Masa, Messijevi ukupni godišnji prihodi, koji uključuju udio u vlasništvu kluba te komercijalne ugovore s Appleom i Adidasom, dosežu između 70 i 80 milijuna dolara. Njegova plaća toliko je velika da samo jedna momčad u cijeloj ligi, Los Angeles, troši više na plaće svih svojih igrača nego što Inter Miami izdvaja samo za Messija.

Tko su ostali u vrhu?

Na drugom mjestu najplaćenijih igrača, daleko iza Messija, nalazi se ikona Tottenhama i južnokorejske reprezentacije, Son Heung-Min, koji u Los Angelesu zarađuje 11,2 milijuna dolara (9,54 milijuna eura). Treći je Messijev suigrač iz argentinske reprezentacije i Inter Miamija, Rodrigo De Paul, s godišnjom plaćom od 9,7 milijuna dolara (8,26 milijuna eura).