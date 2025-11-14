MLS sprema velike promjene! Evo što su odlučili napraviti

Sjevernoamerička profesionalna nogometna liga MLS će od ljeta 2027. imati usklađen natjecateljski kalendar s najboljim nogometnim ligama svijeta, priopćilo je vodstvo MLS-a u četvrtak navečer.

Pokretanje videa... 00:51 Bizaran podatak: Messijeva je plaća veća od svih nogometaša skupa u 22 od 28 MLS klubova | Video: 24sata/Video

MLS je ovu promjenu nazvao "jednim od najznačajnijih događaja u povijesti lige" i rekao da "nastavlja surađivati ​​s Udrugom igrača MLS-a kako bi se finalizirao dogovor o planu tranzicije".

U trenutačnom formatu utakmice MLS-a se odigravaju od veljače do početka prosinca, dok većina europskih liga ima raspored natjecanja od kolovoza do svibnja.

Foto: Sam Navarro/REUTERS

U fazi tranzicije osnovni dio sezone će biti skraćen na 14 utakmica, nakon čega će uslijediti doigravanje od veljače do svibnja 2027.

Sezona 2027./2028. trebala bi započeti u drugoj polovici srpnja 2027. i završiti krajem svibnja 2028. Također je planirana zimska stanka od sredine prosinca do početka veljače.

- Usklađivanje našeg rasporeda s vodećim svjetskim ligama ojačat će globalnu konkurentnost naših klubova, stvoriti bolje prilike na tržištu transfera i osigurati da naše doigravanja za prvaka (MLS Cup) bude u središtu pozornosti bez prekida - rekao je povjerenik MLS-a Don Garber.

MLS planira promjene i u formatu natjecanja, uvođenjem novosti u osnovni dio sezone, koje bi činile spoj "elementa igre na globalnoj razini sa sjevernoameričkim sportskim tradicijama".

Liga će također razmotriti potencijalne prilagodbe formata doigravanja za prvaka.