Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZA 2027.

MLS sprema velike promjene! Evo što su odlučili napraviti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
MLS sprema velike promjene! Evo što su odlučili napraviti
2
Foto: Steve Roberts/REUTERS

U trenutačnom formatu utakmice MLS-a se odigravaju od veljače do početka prosinca, dok većina europskih liga ima raspored natjecanja od kolovoza do svibnja

Sjevernoamerička profesionalna nogometna liga MLS će od ljeta 2027. imati usklađen natjecateljski kalendar s najboljim nogometnim ligama svijeta, priopćilo je vodstvo MLS-a u četvrtak navečer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bizaran podatak: Messijeva je plaća veća od svih nogometaša skupa u 22 od 28 MLS klubova 00:51
Bizaran podatak: Messijeva je plaća veća od svih nogometaša skupa u 22 od 28 MLS klubova | Video: 24sata/Video

MLS je ovu promjenu nazvao "jednim od najznačajnijih događaja u povijesti lige" i rekao da "nastavlja surađivati ​​s Udrugom igrača MLS-a kako bi se finalizirao dogovor o planu tranzicije".

U trenutačnom formatu utakmice MLS-a se odigravaju od veljače do početka prosinca, dok većina europskih liga ima raspored natjecanja od kolovoza do svibnja.

MLS: MLS Cup Playoffs-Round One-Nashville SC at Inter Miami CF
Foto: Sam Navarro/REUTERS

U fazi tranzicije osnovni dio sezone će biti skraćen na 14 utakmica, nakon čega će uslijediti doigravanje od veljače do svibnja 2027.

Sezona 2027./2028. trebala bi započeti u drugoj polovici srpnja 2027. i završiti krajem svibnja 2028. Također je planirana zimska stanka od sredine prosinca do početka veljače.

- Usklađivanje našeg rasporeda s vodećim svjetskim ligama ojačat će globalnu konkurentnost naših klubova, stvoriti bolje prilike na tržištu transfera i osigurati da naše doigravanja za prvaka (MLS Cup) bude u središtu pozornosti bez prekida - rekao je povjerenik MLS-a Don Garber.

MLS planira promjene i u formatu natjecanja, uvođenjem novosti u osnovni dio sezone, koje bi činile spoj "elementa igre na globalnoj razini sa sjevernoameričkim sportskim tradicijama".

Liga će također razmotriti potencijalne prilagodbe formata doigravanja za prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025