MMA fanovi zazivaju povratak legende: Samo Cro Cop to može!

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), ima novog prvaka teške kategorije, Nijemca Hatefa Moeila. Samo nekoliko dana nakon što je na kontroverzan način osvojio pojas na velikom događaju u Münchenu, FNC je na službenom Instagram profilu objavom zapalio borilačku scenu, postavivši pitanje koje je zaintrigiralo tisuće obožavatelja: postoji li itko tko može zaustaviti naizgled nepobjedivog prvaka? Odgovor publike bio je brz, glasan i gotovo jednoglasan.

Dominacija i kontroverza novog prvaka

Fight Nation Championship istaknuo je impresivan niz svog novog prvaka. "Osam godina bez poraza. Niz od 13 pobjeda. FNC prvak teške kategorije", stoji u opisu uz grafiku koja slavi Moeilovu dominaciju. Objava je stigla samo četiri dana nakon što je Moeil na povijesnom FNC 27 događaju u SAP Gardenu u Münchenu svladao dotadašnjeg prvaka, Ivana Vitasovića.

U teškoj borbi koja je trajala pet rundi, Moeil je na kraju slavio gušenjem (D'Arce choke) i preuzeo pojas, označivši time uspješan ulazak FNC-a na njemačko tržište. Međutim, njegova pobjeda nije prošla bez drame. Nakon meča, novi je prvak provocirao publiku, čime si je odmah priskrbio ulogu "zlikovca" i borca kojeg će mnogi jedva čekati vidjeti na podu. FNC je očito odlučio iskoristiti taj narativ, otvoreno pitajući fanove postoji li borac koji mu može stati na kraj.

Obožavatelji prizivaju legendu: "Samo Cro Cop!"

Na FNC-ovo pitanje "Postoji li ITKO tko ga može zaustaviti?", odjeljak za komentare eksplodirao je s jednim, pomalo neočekivanim imenom. Iako je u mirovini već godinama, fanovi iz cijele regije masovno su počeli zazivati povratak najveće borilačke legende s ovih prostora, Mirka "Cro Copa" Filipovića. Komentari poput "Vrijeme je za Cro Copa", "Samo ga Mirko može riješiti" i "Zovite Cro Copa da ovo završi" preplavili su objavu.

Iako je povratak legende u ovim godinama malo vjerojatan, sama činjenica da fanovi u njemu vide jedino rješenje za arogantnog prvaka svjedoči o statusu koji Cro Cop i danas uživa. Prizivanje njegovog imena postalo je simbol nade da netko može stati na kraj Moeilovoj dominaciji, a sraz između novog "zlikovca" i apsolutnog heroja regionalne scene predstavljao bi meč o kojem bi se pričalo desetljećima.

Dok Hatef Moeil uživa u svom trijumfu i statusu neporaženog prvaka, pritisak javnosti je jasan, iako usmjeren prema borilačkoj mirovini. Čini se da su fanovi toliko impresionirani Moeilom da su za njegovog idealnog izazivača odabrali legendu. Iako je meč s Cro Copom u domeni fantazije, na čelniku FNC-a, Draženu Forgaču, i njegovom timu ostaje da pronađu izazivača koji može zadovoljiti apetite publike i odgovoriti na pitanje može li doista itko prekinuti impresivan niz dominantnog njemačkog borca.