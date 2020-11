- Neko se vrijeme nisam osje\u0107ao dobro. Ne\u0161to me jako dobro pogodilo u utorak oko 19 sati, prsa su se stisnula, a ruke su mi utrnule - zvu\u010di prili\u010dno ozbiljno, ali ja nisam htio vjerovati u to. Hodao sam uokolo pa odlu\u010dio le\u0107i i nakon \u0161est sati stanje se nije pobolj\u0161alo. Napisao sam poruku k\u0107erima\u00a0jer nisam htio i\u0107i u bolnicu, ali to nije bilo korektno prema njima pa sam ipak uzeo klju\u010deve od auta i odvezao e u bolnicu kako bi potvrdio da je sve u redu - obja\u0161njava Coleman pa nastavlja:

- Ali da, dogodila se potpuna blokada glavne arterije. Da nisam oti\u0161ao u bolnicu, vjerojatno danas ne bi bio \u017eiv pa mi je drago da sam oti\u0161ao jer postoji jo\u0161 mnogo stvari koje bi volio napraviti. Sutra \u0107e poku\u0161ati u\u0107i u arteriju i ugraditi mi premosnicu, a po prvi put u dugo vremena sam motiviran - javio se Mark iz bolnice.

Ameri\u010dki je borac jedan od senatora MMA sporta te jedan od najdugovje\u010dnijih boraca koji je posljednji me\u010d odradio prije 10 godina u UFC-u kad je izgubio od jo\u0161 jedne legende, Randyja Couturea (57). U po\u010detcima karijere je bio prvi te\u0161ka\u0161ki prvak UFC-a kad je organizacija bila jo\u0161 'u povojima', a Amerikanac je oti\u0161ao graditi svoj put u japanskom Prideu.\u00a0

Borio se sa Fjodorom Jemjeljanenkom, Antoniom Rodrigom Nogueirom - Minotaurom, Joshem Barnettom, a prije 15 godina bio je u ringu i sa na\u0161im Mirkom Filipovi\u0107em koji ga je nokautirao u prvoj rundi. Prije 12 je godina uvr\u0161ten u UFC-ovu Ku\u0107u slavnih\u00a0