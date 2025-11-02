MMA legende u nevjerici nakon meča Delije: Čekaj, čovječe, što?

Borba Ante Delije i Walda Cortesa-Acoste na priredbi UFC Fight Night 263 priredbi u Las Vegasu trebala je biti još jedan korak hrvatskog teškaša prema vrhu. No pretvorila se u jednu od najbizarnijih sekvenci MMA organizacije, ostavivši u potpunoj nevjerici ne samo navijače, već i legende toga sporta Daniela Cormiera i Michaela Bispinga u ulozi komentatora.

Sredinom prve runde, Delija je silovito pritisnuo Cortesa-Acostu uz ogradu kaveza. Nakon serije udaraca, sudac Mark Smith je uskočio i prekinuo borbu. Hrvatski borac počeo je slaviti ono što je izgledalo kao čista pobjeda tehničkim nokautom. No, tada je uslijedio šok.

Pregledom snimke utvrđeno je da je Delija tijekom napada nehotice ubo protivnika prstom u oko, što je bio pravi razlog prekida. Nastala je konfuzija koja je zbunila i komentatorski dvojac.

"Ovo nisam vidio u životu"

- Ovo će biti no contest (borba bez pobjednika), vjerojatno neće biti diskvalifikacije - prognozirao je bivši prvak Bisping.

S njim se složio i Daniel Cormier, dvostruki UFC prvak, dodavši:

- Da, ovo će biti no contest.

Međutim, kad je službeni spiker objavio da Cortes-Acosta ima pet minuta za oporavak, Cormier je ostao zatečen. Njegova reakcija savršeno je sažela kaos u oktogonu:

- Čekaj, čovječe, što? Kakvo vrijeme?

Bisping je dodao:

- Delija slavi, nema pojma koliko će ga uskoro šokirati, borba će se nastaviti.

Legende su se nastavile čuditi odluci koja je, prema mišljenju mnogih, bila u suprotnosti s pravilima koja nalažu da se borba ne smije nastaviti nakon pregleda snimke završne sekvence.

Ironičan i bolan kraj

Nakon pauze, borba je nastavljena. Samo nekoliko trenutaka kasnije, Cortes-Acosta je iskoristio priliku i teškim desnim krošeom nokautirao Deliju, preokrenuvši situaciju na nevjerojatan način. Ironično, Delija je tjedan dana ranije kritizirao borce zbog uboda u oko, s obzirom na to da je njegov timski kolega Tom Aspinall protiv Ciryla Ganea doživio sličnu situaciju. Ona je završila no contestom.

Poraz je prekinuo Delijin pobjednički start u UFC-u, no borba će ostati upamćena ne toliko po rezultatu, koliko po kaotičnim scenama i nevjerici koja je zavladala među svima koji su je pratili.

Neobičan završetak meča Delije i Cortes-Acoste bio je tema među MMA borcima i na X-u. Neki kažu kako zaslužuje bonus za nokaut, drugi se pitaju kako to nije bio no contest.

Dubrovčanina ovaj poraz, čini se, nije previše razočarao. Na Instagramu je nedugo nakon meča objavio fotografiju s društvom koje ga je pratilo u Vegasu i stih pjesme Daleke obale "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj".

Foto: Instagram