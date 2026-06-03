MMA trener izvrijeđao čovjeka kojeg je nokautirao Martinjak: 'Obična si pi... i klošarčina!'

Marko Martinjak (35), višestruki svjetski prvak u boksu bez rukavica i predstavnik jedne momčadi na malonogometnom turniru Goat league u Zagrebu, u nedjeljnom finalu toga natjecanja glavom je nokautirao igrača protivničke momčadi Sokol Hef Tomislava Mrkonjića (32), bivšeg igrača HNL-a, zbog čega su njegovu momčad diskvalificirali. Dan poslije su ga uhitili i smjestili u istražni zatvor zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i oduzeli mu titulu u organizaciji Arena Golden Fight.

Pokretanje videa... VIDEO Udarac Martinjaka glavom | Video: YouTube

O svemu se sad oglasio MMA trener Goran Babić Hambi, koji je trenirao bivšeg UFC borca Igora Pokrajca i sudjelovao je na istom turniru kao voditelj jedne momčadi. Na društvenoj mreži Instagramu, gdje ga prati više od 20.000 ljudi, oglasio se oštrom porukom koju prenosimo u originalu.

"Kolika pi*ka od muskarca(ako takvo smece uopce je musko) moras bit da se nakon sto provociras i pravis se mangup dobijes po piksi jednu cvoku i onda osvojis turnir na temelju diskvalifikacije i slavis nakon te cvoke i prihvatis ispriku i sve je super cijelu noc i slikas se i slavis opet i onda se ujutro probudis i sjetis pa idemo ga tuzit da probamo neku pinku uzet jer si obicna pi*ka i klosarcina inacr u zivotu. Kakve generacije placipi*ka dolaze to nisy istine je*em ti sve ti je*em", napisao je Babić.

Foto: Instagram

Sam Martinjak je nedugo nakon incidenta u jednom komentaru na Facebooku objasnio istup:

"Evo da odgovorim. Čovjek je konstantno provocirao moje igrače, te u jednom trenutku utakmice svi su njegovi suigrači istrčali na teren protiv jednog našeg igrača koji je ujedno moj kum. Kada sam se ja počeo derati što glume, dotični mi se doslovno unio u lice, spominjao majku i rekao da sam pi*ka, na što sam nažalost, vruće glave, reagirao tako kako jesam. Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, on za uvrede, ja za udarac glavom. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio. Cijeli turnir konstantno se radilo protiv moje momčadi, iako smo vidno deklasirali sve ostale svaku utakmicu."

A onda se, u novoj objavi, ispričao.

Pokretanje videa... VIDEO Marko Martinjak odveden na sud u Zagrebu | Video: RTL Danas

"Prije svega želim izraziti iskreno žaljenje zbog incidenta koji se dogodio tijekom završnice Goat League turnira. Svjestan sam da je moje ponašanje u tom trenutku bilo neprimjereno i da kao profesionalni sportaš, koji je godinama gradio svoju karijeru i predstavljao Hrvatsku na međunarodnoj sceni, moram biti primjer samokontrole i sportskog ponašanja bez obzira na okolnosti. Žao mi je što je došlo do situacije u kojoj je ozlijeđen Tomislav Mrkonjić te mu ovim putem želim brz i uspješan oporavak. Nitko ne dolazi na sportski događaj kako bi svjedočio ovakvim scenama i zbog toga iskreno žalim. U ovom trenutku ne želim ulaziti u detalje samog događaja niti dodatno komentirati okolnosti koje su mu prethodile. Smatram da je važno da se situacija sagleda u cijelosti i bez dodatnog podizanja tenzija. Osobno preuzimam odgovornost za svoju reakciju i svjestan sam da sam morao postupiti drugačije. Sport mi je kroz život dao drugu priliku i pomogao mi da postanem bolji čovjek. Upravo zato želim da se ovaj događaj ne ponovi te ću učiniti sve što je potrebno kako bih osobno razriješio situaciju s Tomislavom i organizatorima. Još jednom izražavam žaljenje svim gledateljima, organizatorima, suigračima, navijačima i svima koji su ostali razočarani ovim događajem."

Mrkonjića, pak, napadaju na Instagramu i govore mu da izađe i prizna što je bilo, da ljudi koji ga znaju govore da mu nije ništa. No o svemu će konačnu riječ ipak dati sud.