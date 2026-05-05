Vedran Ćorluka je položio Uefa Pro diplomu s odličnim uspjehom. Komisija je oduševljena, a 'Čarli' je spreman za nove izazove kao pomoćnik Daliću, a u budućnosti možda i za poziciju izbornika 'vatrenih'
Mnogi ga žele umjesto Dalića, a sad je postao diplomirani trener
Vedran Ćorluka (40), legendarni 'vatreni' i trenutačni pomoćnik u stožeru Zlatka Dalića (59), stekao je trenersku Uefa Pro diplomu na Akademiji Hrvatskog nogometnog saveza objavio je HNS.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Ćorluka je imao završnu provjeru na UEFA PRO edukaciji dvanaeste generacije s temom “Metodologija i struktura trenažnog procesa tijekom jednog mikro-ciklusa na okupljanju reprezentacije” i položio s odličnom ocjenom, stoji u objavi.
Komisija je njegov rad i prezentaciju smatrala odličnom.
- Komisija u sastavu Boris Kubla, Zdravko Marić, Damir Jagačić i Rajko Magić bila je izuzetno zadovoljna prezentiranim materijalima i Ćorlukinom obranom, a Vedranu je poslije poželjela i puno sreće na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u.
Za tu diplomu bilo je potrebno proći kroz 360 sati edukacije; 140 sati učenja teorije te 220 sati prakse na terenu, ali na najvišoj razini nogometa. Za dobivanje diplome morao je imati već Uefinu A licencu i minimalno jednu godinu iskustva s njom kao trener u elitnoj juniorskoj ekipi ili kao pomoćni trener u profesionalnom seniorskom nogometu.
Kao igrač, Ćorluka je igrao u Dinamu, Inter Zaprešiću, Manchester Cityju, Tottenhamu, Leverkusenu i Lokomotiv Moskvi. Za Hrvatsku je odigrao 103 utakmice i zabio četiri gola, a osvajač je i ruskog srebra. Pomoćni trener Zlatku Daliću je od 2021. godine, a možda i mogući nasljednik legendarnog izbornika.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+