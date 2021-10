Četvrti tenisač svijeta Alexander Zverev (24) nedavno se našao u središtu skandala nakon što ga je bivša djevojka Olja Šaripova optužila za fizičko i psihičko zlostavljanje. Navodno ju je udarao glavom o zid i gušio jastukom prije nego što je uspjela pobjeći iz hotelske sobe.

POGLEDAJTE VIDEO: Zverev tulumari u samoizolaciji

- Htjela sam s ovime izaći u javnost jer mnoge djevojke u ovoj situaciji šute. Ne progovaraju jer se boje da će ljudi reći da to nije istina. Htjela sam pokazati da nije teško govoriti o tome. To vam se već dogodilo, već ste to proživjele. Znate da govorite istinu, da niste loša osoba i da niste to zaslužile - rekla je Šaripova.

ATP je pokrenuo istragu protiv Zvereva koji od samog početka negira optužbe. Njemački mediji posljednjih su dana pisali kako tenisač ima novu djevojku što se u konačnici ispostavilo kao točna informacija.

Naime, radi se o njemačkoj glumici Sophiji Thomalli (32) koja je na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj zagrljeni leže na plaži.

Druga bivša djevojka Zvereva i majka njihovog djeteta Brenda Patea tijekom trudnoće je izjavila kako ne planira odgajati dijete s njim.

- Trudna sam 20 tjedana i očekujem bebu s Aleksom. Imali smo različite poglede na život i zbog toga smo se rastali. Svako tko živi sa sportašem mora se pokoriti tom drugačijem načinu života. Ne dolazi u obzir da odgajamo dijete zajedno! - rekla je Brenda za njemačke medije - rekla je u listopadu prošle godine.

Zverev je sada u naručju osam godina starije glumice Sophie s kojom je u vezi navodno mjesec i pol dana, a strasti su se rasplamsale tijekom snimanja jednog TV showa.

Thomalla je prije Zvereva ljubila njemačkog golmana Lorisa Kariusa, a par se razišao ovoga ljeta.