Dinamu u posljednji trenutak propala dva transfera! Supruga zaustavila dolazak pojačanja

Dor Peretz (31), prvo projektirano ovoljetno pojačanje Dinama, ipak neće odjenuti plavi dres. Iako je sve bilo dogovoreno i Izraelac je trebao postati najplaćeniji igrač "modrih", transfer je propao u posljednji trenutak. Ofenzivni veznjak iza sebe ima najbolju sezonu karijere u Maccabiju iz Tel Aviva, za koji je u 52 utakmice zabio 22 gola i dodao tri asistencije.

Iako je praktički sve bilo dogovoreno, a Zvonimir Boban već ga je ugostio u Zagrebu i pokazao mu grad, koji mu se navodno svidio, presudila je odluka njegove supruge, piše za Sportske novosti Davorin Olivari. Peretz ima malo dijete, a njegova je supruga odlučila da je najbolje da ga zajedno odgajaju u domovini.

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To nije jedini propali Dinamov transfer jer ništa neće biti ni od dolaska Danija Rodrígueza (20), krilnog igrača Barcelone. U tom je slučaju zapelo u pregovorima. U Maksimirskoj 128 htjeli su ga prvo dovesti na posudbu, a zatim ga otkupiti pokaže li se dobrim rješenjem. Takav dogovor nije zadovoljio katalonskog velikana, koji je uvjetovao da ga Dinamo odmah otkupi. Barcelona je zatražila milijun eura, a u Dinamu su procijenili da je to ipak prevelik rizik.

Rodríguez je prošle sezone odigrao 20 utakmica, a veći dio sezone bio je ozlijeđen. Ozljeda tetive udaljila ga je s terena na tri mjeseca, no to nije jedina ozljeda koju je pretrpio u tako kratkoj karijeri. Sezonu prije toga trećinu godine proveo je oporavljajući se od ozljede ramena. Povijest ozljeda odvratila je Dinamo od otkupa pa će rješenje na krilu tražiti drugdje, barem dok Barcelona bude ustrajala na trajnom transferu.