Mnogi odali počast Federeru, samo se Đoković još nije javio

Teniska trojka odlazi u povijest. Roger Federer umirovio se u 42. godini života i iza sebe ostavio ogromnu tenisku ostavštinu. Za mnoge je najveći tenisač svih vremena. Gospodin na terenu i van njega, bez ijedne mrlje u karijeri, poštovan od svih. On je jedan od onih koji vam se uvuku u kožu zbog svojih gospodskih manira i nevjerojatnog znanja koje posjeduje. Ta lepršavost i gracioznost u svakom potezu, profinjeni udarci, dominacija... Švicarac je potpuno obilježio "bijeli sport" i zapisao se u njegovu povijest osvajanjem 20 Grand Slamova.

Podignuo je tenis na sasvim novu razinu i postao brend. Osvojio je ukupno 103 turnira u singlu, što je najviše u povijesti. Od toga 20 Grand Slamova, 28 Mastersa 1000 i šest ATP finala. Jedini je koji je osvojio US Open pet puta zaredom.

S Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem činio je veliku trojku kakva će se teško ikada ponoviti u tenisu. Vodili su epske bitke i igrali finala najvećih turnira, neki od tih su i za povijest. I kada se raspravlja o vječnom pitanju najvećeg tenisača u povijesti, mnogi vide odgovor u njima trojici.

Federer ima najviše turnira u povijesti, Novak Đoković je najviše tjedana proveo na broju jedan, a Rafael Nadal je osvojio najviše Grand Slam naslova (22). Prema čemu ćemo vrednovati veličinu, po karizmi i ponašanju, uspjesima, teniskom stilu, ovisi o svakome pojedinačno.

Mnogi iz teniskog svijeta zahvalili su se Federeru na svemu i zaželjeli mu sreću u životu, među njima i njegov veliki rival Rafael Nadal, ali svima je upalo u oko to što se još Novak nije javio. Odigrali su brojne epske mečeve, prije tri godine i posljednji put su se susreli u finalu Wimbledona kada je srpski tenisač slavio u meču prepunom preokreta i čudesnih poteza. Ipak, Novak se još nije javio. Barem javno. I naravno, kako to inače bude, odmah su krenula naklapanja i teorije zavjere o razlozima.

- Imam dobar odnos s Rogerom, ali nismo prijatelji i ne večeramo zajedno. Kolege smo i poštujemo se međusobno. Znate, nije lako biti prijatelj s nekim protiv koga se boriš na terenu - rekao je jednom prilikom.

Iako je veliko poštovanje između njih, poznato je da je Đoković zamjerio Federeru i Nadalu to što mu nisu pružili podršku i stali uz njega kada je bio zatvoren u pritvoru u Australiji. Bez obzira na to, veliki respekt gaji prema njima dvojici. Ipak su odigrali bezbroj fenomenalnih mečeva, obilježili su tenisku eru i to će ih vezati do kraja života.

Korisnici društvenih mreža su ga iskritizirali. Smatraju da je ovime pokazao da ne poštuje Rogera, no drugi su stali u njegovu obranu. Ako ne želi napisati ništa, njegovo pravo.

- Kad Đoković osvoji 20. Grand Slam, Nadal napiše čestitku dužu od Ilijade ili Odiseje, Federer čestita. Kad se Federer umirovi, Nadal napiše čestitku dužu od Rata i mira. Đoković se ne oglasi - napisao je jedan korisnik.

- I Federer i Nadal nisu ni malo podržali Đokovića na Australian Openu ove godine kada je Nole doslovno prolazio pakao. Tako da je na Noletu hoće li Federeru poslati poruku o odlasku u mirovinu ili ne. Nikome ništa ne duguje.

