Odigrano je mnogo zanimljivih utakmica. Toronto prva momčad koja je prošla u nokaut fazu

Raptorsi sada imaju omjer 3-0 u Istočnoj skupini A, dok Wizardsi, koji su izgubili 13 utakmica zaredom, imaju omjer 0-2. Brandon Ingram i RJ Barrett postigli su po 24 poena za Toronto koji je, zahvaljujući pobjedi Clevelanda nad Indianom, prva momčad koja je ove sezone prošla dalje u NBA kupu.

Scottie Barnes postigao je 18 od svojih 23 poena u drugom poluvremenu za Raptorse, koji su pobijedili u 10 od 11 utakmica. Rezervni Sandro Mamukelashvili također je imao 23 poena, a Immanuel Quickley 17. Jamal Shead dodao je sedam poena i 10 asistencija. CJ McCollum predvodio je s 20 poena Wizardse.

Foto: Kevin Sousa

Aktualni prvaci Oklahoma City Thunder su u Salt Lake Cityju sa 144-112 svladali Utah Jazz i poboljšali svoj omjer na 2-0 u Zapadnoj skupini A. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 31 poen za Oklahoma City koji produžio svoj niz pobjeda na osam i pobijedio je u 16 od prvih 17 utakmica. Sedam drugih igrača Thundera imalo je dvoznamenkasti učinak, uključujući Isaiaha Joea koji je ubacio 16 koševa i Jaylina Williamsa koji je dodao 15. Jazz su predvodili Keyonte George s 20 poena i Kyle Filipowski s 18, što je bio najbolji rezultat sezone. Lauri Markkanen, koji je ušao u utakmicu s prosjekom od više od 30 poena po utakmici, završio je s 19 - što je njegov drugi najniži broj poena u sezoni. Jazz je u početku vodio, ali nije mogao odoljeti obrani Oklahoma Cityja kako je utakmica odmicala te su izgubili drugu uzastopnu utakmicu i pali na 0-3 u Zapadnoj skupini A, čime su ispali iz borbe za osvajanje NBA kupa. Oklahoma City je na početku utakmice zaostajao 18 koševa, ali je do poluvremena praktički izbrisao taj zaostatak, a zatim je preuzeo vodstvo u trećoj četvrtini i odvojio se.

Foto: Rob Gray

Denver Nuggets su prekinuli niz od pet pobjeda na domaćem terenu Houston Rocketsa nadigravši ih sinoć u NBA kupu sa 112-109. Do pobjede su ih predvodili Nikola Jokić i Jamal Murray koji su ostvarili double-double učinke. Jokić je ubacio 34 poena uz 10 skokova, dok je Murray dodao 26 poena i 10 asistencija, a Nuggetsi su pobijedili deveti put u 10 utakmica. Jokić, koji je dodao devet asistencija, postigao je 18 poena uz šut 6 od 7 u trećoj četvrtini kako bi pomogao Denveru da smanji zaostatak na poluvremenu. Murray je postigao sedam poena u završnici zadnje četvrtine nakon što su Rocketsi, koji su u trećoj četvrtini zaostajali 12 poena, smanjili na 101-99 2:53 minute prije kraja. Murray je zaključio neriješeni napad loptom s 3,5 metara za vodstvo od 103-99 u 2:30 minuti prije nego što je dodao polaganje koje je vratilo prednost od četiri poena 46,2 sekunde prije kraja. Jabari Smith Jr. pogodio je tricu iz kuta koja je Houstonu smanjila zaostatak na jedan poen 5,5 sekundi prije kraja, ali Jokić je pogodio dva slobodna bacanja 2,7 sekundi prije kraja. Alperen Sengun je šutirao loptu s 12 metara uz zvuk sirene, ali nije uspio. Kod Rocketsa najbolji je bio s 27 ubačaja Reed Shepard, a Smith je postigao 21 poen i imao 11 skokova. Amen Thompson je dodao 22 koša i sedam skokova. Denver je sada poboljšao svoj omjer na 2-1 u zapadnoj skupini C NBA kupa, dok je Houston pao na 1-2.

Foto: Troy Taormina

Miami Heat je u gostima nadigrao Chicago Bullse sa 143-107 poboljšavši svoj omjer na 2-1 u Istočnoj skupini C NBA kupa, a Bullsi su pali na 1-2. Gostujuću momčad predvodio je Kel'el Ware s double-double učinkom od 20 poena i 14 skokova, dok je Norman Powell ubacio 19 koševa, a Bam Adebayo 18. Miami, koji je u jednom trenutku imao prednost od ček 41 koša, pobijedio je u tri utakmice zaredom treći put ove sezone. Chicago je izgubio šest od osam utakmica. Kod Bullsa najbolji je s 23 koša bio Ayo Dosunmu, a Jalen Smith je dodao 14 koševa.

Foto: Kamil Krzaczynski

Portland Trail Blazers su se plasirali u poziciju za prolazak u NBA kupu pobjedom od 127-123 nad Golden State Warriorsima u petak u San Franciscu. Najbolji u redovima Portlanda bili su Caleb Love i Deni Avdija s po 26 koševa svaki, a Caleb je zabio dvije ključne trice u završnici. Donovan Clingan se pridružio s 22 poena i 10 skokova, čime je Portland došao do omjera 2-1 u zapadnoj skupini C, što je dovoljno za izjednačenje prvog mjesta s Denver Nuggetsima samo jednu utakmicu prije kraja. Warriorsi su se približili na 119-118 nakon polaganja Garyja Paytona II 1:43 minuta prije kraja, a kasnije na 122-120 nakon dva slobodna bacanja Jimmyja Butlera III 43,2 sekunde prije kraja, ali je Love oba puta odgovorio tricom i pomogao Portlandu da drži domaćine na distanci. Stephen Curry je pogodio devet trica i utakmicu završio s 38 poena. Butler i Brandin Podziemski završili su s po 20 poena, Draymond Green s 11, a Moses Moody 10 za Warriorse, koji su pali na omjer 1-2 u Zapadnoj skupini C.

Foto: Robert Edwards

Phoenix Sunsi su u posljednjih minutu i devet sekundi nadoknadili zaostatak od osam koševa i pobijedili gostujuće Minnesota Timberwolvese 114-113 u utakmici NBA kupa. Pobjedu im je osigurao Collin Gillespie koji je zabio pobjednički koš 6,4 sekunde prije kraja. Utakmicu je završio s 20 poena, što je najviše u sezoni, a Dillon Brooks je dodao 22 koša, od čega su četiri trice, za Sunse, koji su poboljšali svoj omjer na 2-0 u skupini A u kupu i pobijedili u devet od 11 utakmica. Anthony Edwards je imao 41 poen i pet trica, a Julius Randle 20 poena za Minnesota Timberwolvese, koji su uspjeli stići razliku od 18 poena i činilo se da imaju kontrolu prije nego što su se raspali u posljednjim trenucima. Minnesota je imala tri izgubljene lopte, a Edwards je promašio dva slobodna bacanja u posljednjih 50 sekundi. Jordan Goodwin je pogodio tricu i polaganje nakon uzastopnih izgubljenih lopti kada su Sunsi smanjili rezultat na 113-112, a Edwards je promašio dva slobodna bacanja 12,7 sekundi prije kraja, stvorivši priliku za pobjednički koš Gillespiea.

Foto: Mark J. Rebilas

Brooklyn Nets su u gostima sa 113-105 slavili protiv Boston Celticsa i sada imaju omjer 1-2 u skupini B NBA kupa. Michael Porter Jr.u pobjedi sudjelovao s 33 poena, a Nic Claxton zabilježio je svoj prvi triple-double u karijeri Michael Porter Jr. postigao je 33 poena, a Nic Claxton zabilježio je svoj prvi triple-double u karijeri, s 18 koševa, 12 asistencija i 11 skokova. Kod Celticsa, koji su pali na 1-2, najbolji je bio Jaylen Brown s 26 poena i osam skokova, dok je Anfernee Simons dodao 23 poena.

Foto: Bob DeChiara

U Istočnoj skupini A Cleveland Cavaliers su u gostima bili bolji od Indiana Pacersa sa 120-109 i sada imaju omjer 2-1. Donovan Mitchell je bio najučinkovitiji kod Clevelanda s 32 ubačaja, a Darius Garland je dodao 20 poena i sedam asistencija u svojoj prvoj utakmici od 10. studenog. Andrew Nembhard postigao je 32 poena, što je njegov osobni rekord, uz osam asistencija za Pacerse, a pratio ga je s 26 poena i devet skokova Pascal Siakam. Pacersi imaju omjer 0-2 u Istočnoj skupini A.

Foto: Ken Blaze

Dallas Mavericks su upisali tek treću pobjedu u zadnjih 12 utakmica svladavši kod kuće New Orleans Pelicanse sa 118-115. Rookie Cooper Flagg postigao je 12 od svojih 29 poena, što je najbolji rezultat sezone, u zadnjoj četvrtini, a uz to je imao i sedam skokova i pet asistencija. PJ Washington dodao je 24 poena, a Max Christie 23 za Maverickse koji imaju omjer 1-2 u Zapadnoj skupini B, dok su Pelicansi pali na 0-3. Trey Murphy III postigao je 25 poena, a Zion Williamson 22 za Pelicanse, koji su izgubili osmu uzastopnu utakmicu. Karlo Matković nije konkurirao za sastav New Orleansa. Williamson je zabio tricu nešto manje od dvije minute do kraja, a 16 sekundi kasnije dodao je dva slobodna bacanja, čime su Pelicansi poveli 115-111. Flagg je pogodio šut minutu i 19 sekundi prije kraja, a zatim je Dallas poveo s jednim poenom zahvaljujući trici Najija Marshalla 31,7 sekundi prije kraja. Washington je potom uhvatio loptu nakon Fearsovog promašaja 21,1 sekundu prije kraja, a Christie je pogodio dva slobodna bacanja za 118-115 10,9 sekundi prije kraja.

Foto: Jerome Miron