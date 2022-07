Mo Farah šokirao: To nije moje ime. Morao sam služiti kao rob

Ja sam Hussein Abdi Kahin i žrtva sam trgovine ljudima, rekao je Mohamed Farah (39) u životnoj ispovijesti BBC-ju.

Najveći britanski atletičar u povijesti, četverostruki olimpijski pobjednik, javnosti je otkrio dosad nepoznate i šokantne detalje iz svog djetinjstva. Sve je počelo kada je imao devet godina, u Džibutiju iz kojega ga je u London odvela žena koju nije poznavao.

- Nikad se dotad nisam vozio zrakoplovom - započeo je Mo kojemu je žena rekla da odlaze kod njegovih rođaka u Europu.

Tada mu je i dala sadašnje ime, dok je njegove prave dokumente, uz sve detalje njegove prave obitelji, poderala ispred njegovih očiju.

- Tada sam znao da da sam u nevolji.

Mo je ranije govorio da je u Veliku Britaniju stigao kao izbjeglica iz Somalije sa svojim roditeljima, no sada je priznao da je njegov otac ubijen u Somaliji od zalutalog metka tijekom građanskog rata kada je Mo imao samo četiri godine.

Bez ikoga u drugoj zemlji nije imao izbora...

- Morao sam raditi kućanske poslove i brinuti o tuđoj djeci ako sam htio jesti. Često sam se zaključavao i plakao u kupaonici.

Jezik atletike

Nekoliko prvih godina nisu mu dali da ide u školu, dok s 12 nije počeo obrazovanje. U školi su rekli da se radi o izbjeglici iz Somalije, a odmah su primijetili da izgleda neuredno i nezbrinuti, bez većeg znanja engleskog jezika te emotivno u kulturno otuđen, dok ljudi koji su se predstavili kao njegovi roditelji nikad nisu dolazili na roditeljske sastanke.

Profesor tjelesnog Alan Watkinson, pak, shvatio je da na atletskoj stazi vidi posve drugo dijete...

- To je bio jedini jezik koji je razumio - rekao je.

- Jedino što sam mogao napraviti da pobjegnem od svoje situacije, jest izaći van i trčati.

Mo se povjerio Watkinsonu o svemu što je prolazio, a profesor je sve rekao socijalnoj službi koja mu je našla drugu obitelj iz Somalije.

- Nedostajala mi je moja prava obitelj, ali od tog trenutka sve je bilo bolje. Puno mi je toga palo s ramena i konačno sam bio svoj. Tada je iz mene izašao pravi Mo.

S 14 godina trčao je prvu značajniju utrku, za školu u Latviji, ali nije imao putne dokumente. U tome mu je pomogao profesor, dok je odvjetnik Alan Briddock rekao Mou da je britansko državljanstvo tehnički stekao prijevarom i lažnim predstavljanjem. U tom slučaju Vlada ima osnove da ga poništi. No u Moovom slučaju rizik od toga nije prevelik.

- U osnovi, definicija trgovine ljudima jest prijevoz u eksploatacijske svrhe. U vašem slučaju, vi ste kao vrlo malo dijete sami bili dužni čuvati malu djecu i biti kućni pomoćnik. A onda ste nadležnim vlastima rekli 'to nije moje ime'. Sve to zajedno smanjuje rizik da će vam Ministarstvo unutarnjih poslova oduzeti državljanstvo - rekao je Briddock Mou.

Farah je sve odlučio ispričati kako bi njegova priča potaknula percepciju o trgovini ljudima i ropstvu.

- Nisam znao da je toliko ljudi koji prolaze isto što sam i ja prolazio. To samo pokazuje koliko sam imao sreće. Ono što me spasilo, što me izdvojilo od drugih je to što sam mogao trčati.

