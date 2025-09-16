Moćna Mladost ide po Ligu prvaka: 'Gorimo od želje da pokažemo što smo pripremili'

Ovoga vikenda, od petka do nedjelje, za vaterpoliste Mladosti počinje nova natjecateljska sezona. I odmah u prvom skoku u bazen "žapci" će igrati, do sljedećeg svibnja i raspleta u domaćem prvenstvu, najvažnije utakmice sezone uopće. Utakmice koje će odlučiti hoće li se u novoj sezoni u Zagrebu igrati Liga prvaka ili ne. Kalendar je jednostavno takav i odmah zahtijeva vrhunac forme ili barem blizu toga.

Mladost je domaćin kvalifikacijskog turnira u konkurenciji Vouliagmenija i Brescie, grčkog i talijanskog viceprvaka. Iako su oba kluba u bližoj prošlosti na papiru imala i kvalitetniju momčad, mladostaši su izvukli najtežu moguću skupinu. Opet, domaći bazen pretvara ih u lagane favorite.

Zagreb: HAVK Mladost predstavio novu momčad | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon prošlosezonskog propusta u Kragujevcu, kad su u klubu za utakmicu odluke protiv Radničkog zaboravili prijaviti Josipa Vrlića, plasman u Ligu prvaka ove sezone apsolutni je imperativ. Ionako papirnato snažna momčad, ovog je ljeta dodatno osnažena. Novi ili novi/stari "žapci" postali su dojučerašnji primorjaši Mauro Ivan Čubranić, Viktor Tončinić i Karlo Babić, vratio se u matično jato Luka Lončar, a pristigao je i još jedan Rus, također ljevoruki, Ivan Nagajev.

Igrače i stručni stožer uvodno je pozdravio Mladen Miškulin, predsjednik kluba, koji će iduće godine navršiti 80 godina postojanja. Uz plasman u Ligu prvaka, cilj je u godini ove obljetnice osvježiti i trofejnu salu, u kojoj se ističe 15 europskih trofeja, sedam naslova Lige prvaka.

- Nadam se uspješnoj sezoni, kao i svi mi zajedno.. Pripreme su zasad protekle vrlo dobro. Imali smo i nekoliko sparinga sa Solarisom, ali i u Budimpešti s BVSC-om i Vasasom. Atmosfera je zdrava, momci su puni htijenja, volje i želje za dokazivanjem, pa se nadamo i dobrim igrama i rezultatima - rekao je trener Mladosti Zoran Bajić.

Kapetan momčadi i ove sezone bit će Ante Vukičević.

- Motivacija je stvarno na visokoj razini i nadam se da će takva ostati do kraja te da će nas pratiti i dobri rezultati. Većina nas igrača se znamo i od prije u klubu, kao i u reprezentaciji. Neki su nam došli i novi, a svi zajedno s nestrpljenjem iščekujemo vikend i prvi cilj ove sezone, kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon toga nadamo se i nastupu u Ligi prvaka, pa zatim slijedi domaći kup, prvenstvo. Jedva čekamo početak sezone, početak utakmica, da nastavimo pobjeđivati i vratimo trofeje u Mladost.

Vjerojatno ne pretjerujemo, ali ako ništa drugo, već sad možemo najaviti da nitko u Europi u ovoj sezoni na dva metra neće imati centarsku liniji poput Mladosti. Vrlić i Lončar već godinama u reprezentaciji čine najdominantniji tandem na svijetu, a s ponajboljim mladim centrom svijeta, budućim nositeljem seniorske vrste "barakuda" Tončinićem, to je trolist kakav trenutno ne postoji ni u jednom klubu.

- Specifična sezona, rekao bih. Ulazimo s dosta promjena, od promjene pravila, manjeg igrališta, ali promijenio se i format natjecanja unutar sezone, samim time što ne nastupamo u regionalnoj ligi. Nadamo se dakako plasmanu u Ligu prvaka, mjesec dana smo se pripremali za taj kvalifikacijski turnir te gorimo od želje pokazati što smo pripremili - poručio je iskusni Lončar.

Mladost će po skupinu Lige prvaka krenuti utakmicom protiv Vouliagmenija u subotu (19.00), a dan kasnije u istom terminu slijedi dvoboj protiv Brescie. Prođe li u grupnu fazu, pridružit će se Olympiacosu, Radničkom te pobjedniku kvalifikacijske skupine A, u kojoj su Novi Beograd, Steaua, Primorac Kotor, Pays d'Aix.