FINALE AUSTRALIAN OPENA

Moćna Sabalenka je pala, nova vladarica Australije je Ribakina

Piše HINA,
Foto: Hollie Adams

Završen je Grand Slam u Australiji u pojedinačnoj konkurenciji za žene. Kazahstanka Elena Ribakina svladala je prošlogodišnju pobjednicu Bjeloruskinju Arinu Sabalenku i osvojila svoj drugi Grand Slam u karijeri

Kazahstanka Elena ‌Ribakina pobjednica je prvog Grand Slam turnira sezone nakon što je u subotu u finalu sa 6-4, 4-6 i 6-4 pobijedila prvu tenisačicu svijeta i braniteljicu naslova Bjeloruskinju Arinu ​Sabalenku.

U prvom finalu Grand Slama od 2008. godine u kojem su sudjelovale igračice koje još nisu izgubile set, prva nositeljica Sabalenka prva je izgubila set nakon što je Ribakina napravila break u prvom gemu i preuzela kontrolu. Sabalenka se vratila u igru nakon što je u drugom setu uzela servis suparnici u 10. gemu.

Australian Open
Foto: Jaimi Joy

U izjednačenom meču koji je trajao dva sata i 20 minuta Sabalenka je servirala pet aseva, a Ribakina šest. Kazahstanka je imala realizaciju prvog servisa 76 posto, a Bjeloruskinja 75, a drugog obje 48 posto. Obje su napravile 28 neprisiljenih grešaka, a Ribakina je izgubila jedan servis manje od Sabalenke.

Australian Open
Foto: Edgar Su

Ova pobjeda Kazahstanke došla je tri godine nakon što je ​Sabalenka porazila ⁠Ribakinu u finalu 2023. u Melbourne ​Parku. Nakon što je pobijedila Ribakinu u sličnoj situaciji u finalu 2023., Sabalenka je povela s 3-0 u trećem setu, ali Kazahstanka je smanjila zaostatak i napravila brejk za 4-3 prije nego što je osigurala pobjedu i uzela još jedan Grand Slam naslov nakon Wimbledona 2022.

