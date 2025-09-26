Moćni Bayern razbio je Werder, Kane srušio Ronalda i Haalanda

Novu su uvjerljivu pobjedu u Bundesligi ostvarili aktualni prvaci nogometaši Bayerna. Pred svojim su navijačima u petom kolu nadigrali Werder s 4-0.

Foto: Angelika Warmuth

Po dva pogotka je postigao Bayern u svakom poluvremenu za nastavak savršenog niza i petu pobjedu. Sve je počelo golom Diaza u 22. minuti, dok je Kane u 45. pogodio s bijele točke za 2-0.

Golove pogledajte OVDJE.

Harry Kane je povećao na 3-0 u 65. minuti, dok je u 88. Laimer postavio konačnih 4-0. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zbog ozljede nije bio u kadru Bayerna. Werder je upisao treći ligaški poraz ove sezone.

Kane je stigao do 100 golova za Bayern u 104. utakmici, srušivši rekord koji su dosad držali Cristiano Ronaldo i Erling Haaland u ligama "petice", koijma je za taj pothvat trebala jedna utakmica više.