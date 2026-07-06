BRAZIL - NORVEŠKA 0-2: Igrači poput Pelea, Ronalda, Ronaldinha, Romarija i drugih su prošlost za peterostrukog prvaka svijeta. Ovako loš Brazil nismo vidjeli na Svjetskom prvenstvu
Ovakvu statistiku Brazil nikad nije imao! Ovaj podatak šokira
Svjetsko prvenstvo ponudilo nam je novu nogometnu poslasticu i šokantan scenarij. Norveška je ostvarila najveću pobjedu u povijesti svoje reprezentacije u osmini finala protiv Brazila, koji je ispao 2-1. Erling Haaland poslao je peterostrukog svjetskog prvaka kući s dva gola, a dojam za Brazil ublažio je tek Neymar pogotkom duboko u sudačkoj nadoknadi.
A koliko je momčad Carla Ancelottija loše odigrala možda najbolje pokazuje podatak kojeg je objavila OptaJoao, specijalizirana stranica za nogometnu statistiku.
Naime, Brazil je protiv Norveške imao tek 34 posto posjeda lopte. Za neke bi to možda bila obična utakmica, ali ne i za Brazilce, koji su se oduvijek ponosili svojim tehničkim umijećem u nogometu. Ipak, današnja generacija brazilskih nogometaša nije ni do koljenima mađioničarima prošlosti poput Pelea, Ronalda, Romaria, Ronaldinha...
Optini podaci sežu do 1966. godine i otkrivaju kako u njihovoj arhivi ne postoji nijedna druga utakmica Svjetskog prvenstva u kojoj je Brazil pao ispod 40 posto posjeda lopte. To dovoljno govori o razmjerima norveške dominacije i o tome koliko se promijenila slika nekadašnjeg simbola joga bonita.
34% - O Brasil teve 34% de posse de bola contra a Noruega, a menor marca da Seleção Brasileira numa partida de Copa do Mundo desde que há registros (1966).— OptaJoao (@OptaJoao) July 5, 2026
Estratégias. pic.twitter.com/fKbQ1tr1Lp
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