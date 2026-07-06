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JOGA BOLITO

Ovakvu statistiku Brazil nikad nije imao! Ovaj podatak šokira

Piše Luka Tunjić,
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Ovakvu statistiku Brazil nikad nije imao! Ovaj podatak šokira
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/DEFOD
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BRAZIL - NORVEŠKA 0-2: Igrači poput Pelea, Ronalda, Ronaldinha, Romarija i drugih su prošlost za peterostrukog prvaka svijeta. Ovako loš Brazil nismo vidjeli na Svjetskom prvenstvu

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Svjetsko prvenstvo ponudilo nam je novu nogometnu poslasticu i šokantan scenarij. Norveška je ostvarila najveću pobjedu u povijesti svoje reprezentacije u osmini finala protiv Brazila, koji je ispao 2-1. Erling Haaland poslao je peterostrukog svjetskog prvaka kući s dva gola, a dojam za Brazil ublažio je tek Neymar pogotkom duboko u sudačkoj nadoknadi.

A koliko je momčad Carla Ancelottija loše odigrala možda najbolje pokazuje podatak kojeg je objavila OptaJoao, specijalizirana stranica za nogometnu statistiku.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/DEFOD

Naime, Brazil je protiv Norveške imao tek 34 posto posjeda lopte. Za neke bi to možda bila obična utakmica, ali ne i za Brazilce, koji su se oduvijek ponosili svojim tehničkim umijećem u nogometu. Ipak, današnja generacija brazilskih nogometaša nije ni do koljenima mađioničarima prošlosti poput Pelea, Ronalda, Romaria, Ronaldinha...

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Optini podaci sežu do 1966. godine i otkrivaju kako u njihovoj arhivi ne postoji nijedna druga utakmica Svjetskog prvenstva u kojoj je Brazil pao ispod 40 posto posjeda lopte. To dovoljno govori o razmjerima norveške dominacije i o tome koliko se promijenila slika nekadašnjeg simbola joga bonita.

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