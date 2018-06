Pogba spasio Francuze! Lob se odbio od prečke iza gol-linije...

40'

Pogba vdi igru Francuza i dobro je to izgledalo u prvih 15-ak minuta, ali ovaj put Pogba griješi u dodavanju i Asutralija se obranila. Stvari se zasad dobro razvijaju za Australce. Rekosmo, opasno su visili u početnih 15 minuta - izgledalo je kao da će ih Francuzi razbiti i da je pitanje vremena kad će zabiti prvi gol - ali potom su najveću šansu za vodstvo imali Australci. Francuska se odjednom "ugasila". Jalova je to dominacija, lopta kruži na 40-ak metara od gola ryana, no favoriti ne stvaraju šanse. Još par minuta do kraja prvog poluvremena.