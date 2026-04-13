'Modri' golgeterski stroj se ne kvari! Filipović čupao, a Beljo mora pronaći mjesta za lopte...
VUKOVAR - DINAMO 1-4 Dinamov trener od udarne postave nije odstupio ni protiv fenjeraša u trenutku kad si je takvo što možda i mogao dopustiti. No, Zagrepčani su u misiji da što prije i matematički potvrde povratak titule prvaka na Maksimir, to djeluje samo kao pitanje vremena
Nema kraja Dinamovom proljetnom pobjedničkom nizu. "Modri" su u Osijeku protiv Vukovara povezali i osmu pobjedu u HNL-u (4-1), zadnji stadion na kojem nisu osvojili sva tri boda bila je Rujevica još početkom veljače. I upravo protiv Rijeke Dinamo zadnji put nije zabio gol protivniku, štoviše, nikome u prvenstvu od tog dana nije zabio manje od tri. Od ostalih vijesti? Dion Drena Beljo zabio je još jedan hat-trick...