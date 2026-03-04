DINAMO - KURILOVEC 2-0 Mario Kovačević priliku je dao Zebiću, Šunti, Horvatu, Radošu i Mikiću, ali treba vidjeti i je li trener 'modrih' uoči Hajduka ostao bez dvije opcije za krilne pozicije...
Modri mirno u polufinale Kupa: Igrali klinci, prinova asistirala, ali brinu ozljede dvojice igrača
Dinamo je mirno prošao u polufinale hrvatskog nogometnog kupa, "modri" su imali lagan zadatak, pa s 2-0 bez većih problema svladali Kurilovec. Za vodeću momčad HNL-a zabijali su Mounsef Bakrar i Patrik Horvat, oba je puta asistirao Paul Tabinas, ali tijekom utakmice su zamjene zatražili Mateo Lisica i Cardoso Varela.
