Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMENTAR PLUS+

Modri mirno u polufinale Kupa: Igrali klinci, prinova asistirala, ali brinu ozljede dvojice igrača

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Modri mirno u polufinale Kupa: Igrali klinci, prinova asistirala, ali brinu ozljede dvojice igrača
Susret Dinama i Kurilovca u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

DINAMO - KURILOVEC 2-0 Mario Kovačević priliku je dao Zebiću, Šunti, Horvatu, Radošu i Mikiću, ali treba vidjeti i je li trener 'modrih' uoči Hajduka ostao bez dvije opcije za krilne pozicije...

Admiral

Dinamo je mirno prošao u polufinale hrvatskog nogometnog kupa, "modri" su imali lagan zadatak, pa s 2-0 bez većih problema svladali Kurilovec. Za vodeću momčad HNL-a zabijali su Mounsef Bakrar i Patrik Horvat, oba je puta asistirao Paul Tabinas, ali tijekom utakmice su zamjene zatražili Mateo Lisica i Cardoso Varela. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Preminuo je ljubimac navijača Dinama Georg Koch u 55. godini
TUŽNE VIJESTI

Preminuo je ljubimac navijača Dinama Georg Koch u 55. godini

Šok iz Njemačke: preminuo bivši golman Dinama Georg Koch! Rak ga nije zaustavio, borio se duže od predviđanja. Dinamovi navijači pamte njegovu hrabrost i osebujne izjave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026