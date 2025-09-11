Dinamo napadači su u prvih šest utakmica zabili 13 od 18 golova. Kulenović zabija svaku 31 minutu, Bakrar svake 34, a Beljo svakih 88 minuta. Prilično impresivno...
Modri napadači već isporučuju: Kovačevićeva trojka zabila čak 72% golova na početku sezone!
Dinamovi napadači već su, u ranoj fazi sezone, u sjajnoj formi. I svojim nastupima oduševljavaju Marija Kovačevića. Zagrepčani su u prvih šest utakmica sezone zabili 18 golova, a njih čak 13 postigli su - napadači. Zvonimir Boban svom je treneru u kadru ostavio Sandra Kulenovića, doveo mu Diona Drena Belju i Mounsefa Bakrara, a ti dečki "trpaju" na sve strane.
