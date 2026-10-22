'Modri', nokautirajte grogirane Nizozemce! Kovačević s ovim sastavom ide po tri boda u EL-u

Dinamo u trećem kolu Europske lige večeras od 18.45 sati dočekuje nizozemski NEC Nijmegen. Gosti su u vrlo lošoj formi. Ako gledamo sva natjecanja, bez pobjede su čak osam utakmica u nizu (tri poraza i pet remija). U prvom kolu EL-a Juventus ih je u Torinu razvalio 5-0, a kod kuće su protiv Levskog odigrali 1-1.