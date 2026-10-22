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Foto: Luka Stanzl / GNK Dinamo, Sofascore za 24sata
DINAMO - NEC (18.45 SATI) PLUS+

'Modri', nokautirajte grogirane Nizozemce! Kovačević s ovim sastavom ide po tri boda u EL-u

Piše Mato Galić,

NEC je bez pobjede osam utakmica, a nema im ni ozlijeđenog Dušana Tadića. Međutim, za njim ne žale previše. Kapetan srpske reprezentacije posvađao se sa svima u klubu

Dinamo u trećem kolu Europske lige večeras od 18.45 sati dočekuje nizozemski NEC Nijmegen. Gosti su u vrlo lošoj formi. Ako gledamo sva natjecanja, bez pobjede su čak osam utakmica u nizu (tri poraza i pet remija). U prvom kolu EL-a Juventus ih je u Torinu razvalio 5-0, a kod kuće su protiv Levskog odigrali 1-1.

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