Modri, pazite! I Hrvatska je izgubila na Groupama Areni

Dinamo je uspješno apsolvirao prvu prepreku i prošao u treće pretkolo Lige prvaka. Olakšanje i sreća pojavili su se na licu Nenada Bjelice nakon što je Dinamo za protivnika u narednom pretkolu izvukao Ferencvaroš, a mogli su izvući puno jače i neugodnije momčadi kao Maribor, Crvena Zvezda, PAOK, klubovi koji bi za zagrebačku momčad sigurno bili tvrđi orah od Mađara.

Ferencvaroš je nešto teže od očekivanog izbacio luksemburški Dudelange. Mučili su se, previše griješili. domaćine je dijelio gol od prolaska dalje, i taj pritisak ih je na kraju skoro uništio. Naravno, protiv Dinama će biti drugačija priča jer praktički nemaju što izgubiti protiv skupljeg protivnika koji je na papiru ogroman favorit.

Mađari vrijede 20,25 milijuna eura po Transfermarktu i Dinamo (72 milijuna eura) je na papiru favorit, no Ferencvaroš je itekako tvrda momčad i 'modri' će morati igrati puno bolje nego protiv Saburtala kako bi prošli dalje. Prva utakmica igra se 6. kolovoza na Maksimiru, a onda će u uzvratu tjedan dana kasnije hrvatskog prvaka čekati pravi pakao u Budimpešti na Groupama Areni. Da, ime stadiona vam je sigurno poznato, a kako i neće biti. Hrvatska nogometna reprezentacija je prije četiri mjeseca igrala tamo i nije se baš dobro provela, iako su 'vatreni' bili puno veći favoriti nego što je to Dinamo u ovome trenutku.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bilo je to pravo grotlo na simpatičnom stadionu koji može primit 22 tisuće gledatelja, a pjesma nije stala od prve do zadnje minute. Na krilima te publike Mađarska je pobijedila Hrvatsku 2-1, a upravo na to oružje računa i Ferencvaroš. Ta karta emocije, navijaštva i buke skoro uvijek pali što se tiče domaćih momčadi, a tu će 'modri' u Groupama Areni biti u velikim problemima.

Trojica reprezentativaca Mađarske koji su igrali protiv Hrvatske nastupit će i protiv Dinama, a riječ je o Gergu Lovrencsicsu, Denesu Dibuszu i Rolandu Vargi dok je iz hrvatskog prvaka jedini porazu svjedočio Dominik Livaković koji je utakmicu odgledao s klupe.

Ukoliko Mađari i nakon prve utakmice ostanu u igri za play-off, za očekivati je da će i ovaj put Groupama Arena biti rasprodana. Mađari su u svim sportovima poznati kao veliki navijači, no samo kada ide njihovim momčadima. A reprezentaciji i Ferencvarošu itekako ide u posljednje vrijeme.

Ali navijači zagrebačke momčadi itekako imaju razloga za optimizam: 'plavi' nikad u povijesti nisu ispali od Mađara! MTK su izbacili triput, a po jednom ZTE, Györ i baš Ferencvaros, davne 1963. U 12 sudara s mađarskim klubovima u Ligi prvaka i Europskoj ligi / Kupu Uefe / Kupu velesajamskih gradova, Dinamo je devet puta pobijedio i samo jednu utakmicu izgubio.