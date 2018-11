Modri 'pitbull' Gojak predvodio, Olmo hranio čudesnim loptama

Dominik Livaković (6) - Do 63. minute nije imao pravog posla jer Trnava nije pucala u okvir gola pa se morao se i zagrijavati kako se ne bi smrznuo u maksimirskoj magli. Dobro su mu došli golovi Dinama kako bi protrčao i slavio pred klupom svoje momčadi. Čanturišvili ga je odmjerenim udarcem probio finim udarcem u 63. minuti, teško je tu mogao išta učiniti.

Petar Stojanović (6,5) - Malo je tko na stadionu to mogao vidjeti, ali poprilično smo sigurni da je on bio asistent za drugi gol Dinama kad je istrčao do šesnaesterca Spartaka i dao na drugu stativu, gdje je Kadlec uklizao ispred Oršića i ubacio loptu u svoj gol. Koncentracija mu je popustila nakon sat vremena igre, kad mu je Gruzijac pobjegao na njegovoj strani i smanjio zaostatak Trnave.

Kevin Théophile-Catherine (6,5) - Doktorski vodio zadnju liniju Dinama koja nije imala previše posla protiv slovačkog prvaka. Tko mu god bio partner na stoperu, odigra maestralno, a tako je bilo i ovaj put.

Dino Perić (6) - Propustio Čanturišvilija da prođe u četvrtoj minuti, srećom nije završilo opasno po gol Livakovića. No nije ga to pokolebalo, izlazio je i duboko u protivničku polovicu i nudio se u napadačkim akcijama "modrih".

Amir Rrahmani (6,5) - Požrtvovan i borben, i on je doprinio sjajnoj partiji maksimirskog kluba. Nismo sigurni da će se Marin Leovac vratiti u početnih 11 na lijevom beku čak i nakon što bude potpuno spreman.

Amer Gojak (8) - Grizao je u svakom duelu već od početka, vidjelo se da je jako motiviran. Šteta što je išao sam završiti akciju u 15. minuti, kad je imao samog Gavranovića pred nečuvanim golom. Ali zato nije promašio u 22. minuti, hladnokrvno je petom pogodio za 1-0! I već je tada zaslužio epitet igrača utakmice. Momak je sa samo 21 godinom aposlutno sazrio i Dinamovi navijači mogu biti ponosni što imaju takvog razarača, "pitbulla" u momčadi.

Arijan Ademi (7) - Sudjelovao u kreaciji igre, spuštao se po loptu sve do stopera. Sjajan je bio njegov udarac nakon prekida u devetoj minuti, ali skinuo ga je Chudý. I za njega će ovo biti velika osobna pobjeda, kapetanski je predvodio Dinamo do proljeća u Europi nakon dugog razdoblja bez nogometa.

Izet Hajrović (6,5) - Probojan po desnom boku, imao je i on šansu u devetoj minuti koja je završila u bloku, pa i u 21. U nastavku je bio pomalo samozatajan, ne može vratiti golgetersku formu s početka sezone, ali nije ni bitno dok drugi trpaju kad treba.

Dani Olmo (do 89') (7,5) - Hranio je suigrače loptama u šesnaestercu, prvo Gojaka, Rrahmanija pa i Oršića. Šteta što nisu te akcije završile golom, ali Španjolac je bio itekako raspoložen. Očito mu odgovaraju magloviti uvjeti jer zabio je gol za vikend u Gradskom vrtu...

Mislav Oršić (do 82') (7,5) - Fino spustio kod vodećeg gola "modrih", i njemu idu velike zasluge. Chudý mu je krajem prvog dijela skinuo zicer na Olmovo proigravanje. Umalo je bio asistent kad je početkom nastavka kao brzi vlak projurio kroz maglu i poslužio Gavru. A sjajnu predstavu zaokružio je golom u 79. minuti iz blizine.

Mario Gavranović (do 77') (7) - Njemu se piše asistencija za prvi gol, a imao je i velik udio kod drugog, kad je pustio loptu Stojanoviću vidjevši da je u zaleđu, a Slovenac isprovocirao autogol Kadleca. Šteta što njegov lob u 57. minuti nije bio malo precizniji pa da se i on upiše među strijelce, ali i ovako je zaslužio apsolutne pohvale.

Bruno Petković (od 77') (6,5) - Dobio je samu završnicu, ali i u to malo vremena uspio se istaknuti sjajnom asistencijom Oršiću za treći gol Dinama koji je dotukao Slovake.

Ivan Šunjić (od 82') (bez ocjene) - I on je iskusio ovu veliku utakmicu na terenu i držao blok u sredini u završnici.

Mario Budimir (od 89') (bez ocjene) - Igrao premalo za ocjenu, ali sasvim sigurno to mu neće teško pasti.

trener Nenad Bjelica (10) - Što reći o čovjeku koji je Dinamovim navijačima ostvario san koji je stariji i od nekih od njih samih?! Bez obzira na važnost utakmice, ostao je miran u najavama, svjestan da je njegova momčad bolja od Trnave i to se opet potvrdilo i na terenu. Da nije njega, ne bi bilo ni ovog rezultata, budite uvjereni u to. Kapa dolje, Nenade...