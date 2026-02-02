Obavijesti

Modri žele pobjeći na 'plus 7': Povratnički debi za Livakovića, junak jeseni mogao bi se vratiti

Dinamo je ?ak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo su u subotu napustili Villar, Mudražija i Kulenović, zbog ozljede neće biti McKenne, Bennacera i Tabinasa, pa bi se u zapinisku moglo naći i nekoliko mladih aduta zagrebačkog kluba

Dominik Livaković danas se vraća na vrata Dinama. Hrvatski reprezentativac povratnički će debi upisati protiv Vukovara (od 18 sati), prilično je jasno kako će mu Bad Blue Boysi prirediti lijepi doček. Zagrepčani su dobro, pobjedama protiv FCSB-a (4-1) i Osijeka (3-0), otvorili proljetni dio sezone, a onda razočarali svoje navijače predstavom kod Midtjyllanda (0-2).

