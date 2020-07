Ništa od Sigalija, Dinamo našao novog stopera iz Argentine! I ponudio je čak 2,3 milijuna eura

Alan Franco igra stopera, ima jedan nastup za reprezentaciju Argentine, a u pohodu Independientea na osvajanje Copa Sudamericane 2017. godine čuvao je Vinicusa Juniora i Lucasa Paquetu...

<p>Dinamo nastavlja potragu za novim stoperom, a čini se kako je situacija s povratkom Leonarda Sigalija sve kompliciranija. Čelnici Racinga nisu spremni pustiti lidera svoje obrane, bez obzira što se argentinski branič želi vratiti u Maksimir. I u Dinamu su krenuli u potragu za novim stoperom kojeg su isto pronašli u Argentini. </p><p>Zagrepčani su, prema pisanjima argentinskih medija, već ponudili 2,3 milijuna eura za 23-godišnjeg stopera Independientea Alana Franca. Riječ je o igraču koji je skupio 105 nastupa za Independiente s kojim je 2017. godine osvojio Copa Sudamericanu. U pohodu svoje momčadi na prestižni trofej skupio je 12 nastupa, igrao obje utakmice finala protiv Flamenga, a tu i čuvao zvijezde poput Viniciusa Juniora (Real Madrid) ili Lucasa Paquete (Milan).</p><p>Alan Franco u karijeri je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Argentine, bilo je to u kolovozu 2018. godine kada su 'gaučosi' u prijateljskoj utakmici s 3-0 svladali Guatemalu. Lionela Messija tada nije bilo u momčadi, na klupi su ostali Icardi i Dybala, no uz Alana Franca zaigrale su zvijezde poput Lo Celsa, Paredesa (oba danas u PSG-u), Tagliafica (Ajax), Pezzelle (Fiorentina), Funes Morija (Villarreal), Vazqueza (Sevilla)...</p><p>Tržišna vrijednost ovog igrača iznosi 4 milijuna eura, a Dinamo se još oko visine transfera 'pogađa' s Independienteom. Argentinci pišu kako je Independiente već odbio početnu ponudu 'modrih' tešku 2,3 milijuna eura (za samo 65% prava na igrača), oni žele oko 4 milijuna eura, ali i sva prava na igrača u potpunosti prepustiti Dinamu. </p><p>Alan Franco je zainteresiran za dolazak u Dinamo, pa će se pregovori na relaciji Dinamo - Independiente još voditi sljedećih dana. No, njega prema pisanju Argentinaca 'ganaju' i klubovi iz španjolske i talijanske lige. Koliko u cijeloj priči ima istine, vidjet ćemo sljedećih dana...</p>