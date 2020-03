'Modrić bi mogao napustiti Real, a Vlašić nije nasljednik'

Odlazi li Luka Modrić iz Real Madrida? Pitanje je koje već neko vrijeme kruži Madridom. Luka je u 34. godini života i mnogi se s pravom pitaju do kada će moći igrati na ovako visokom nivou.

Ove sezone klupu je grijao više nego ikada. Jednu utakmicu odigra 90 minuta, a onda sljedeću odsjedi na klupi. Zinedine Zidane je sve više koristio sjajnog Frederica Valverdea koji je polako, ali sigurno zacementirao svoje mjesto u prvih 11. S istim problemom muči se i Toni Kroos, a zanimljivo je to što su njih dvojica već godinama glavni kotačići Reala, a što se tiče ove sezone, na prste jedne ruke možemo nabrojati utakmice koje je ovaj dvojac započeo zajedno u prvih 11 od prve minute.

Foto: Reuters

Sve te stvari upućuju na jedno, a to da bi hrvatski kapetan ovo ljeto mogao napustiti Santiago Bernabeu. Ugovor mu istječe na ljeto 2021. godine, a Fiorentino Perez je već bacio oko na njegovu zamjenu. To bi trebao biti Nizozemac Donny van de Beek iz Ajaxa, ali Luka je i dalje neizmjerno važan za madridski klub. Iako možda nije superioran kao prije, Luka je i dalje jako važna karika u Realu, a to se naročito vidi kada ga nema.

Upravo zbog toga, kao i zbog zasluga iz prijašnjih sezona, klub mu je spreman ponuditi novi ugovor, ali sve je na Modriću. David Beckham je jedan od suvlasnika Inter Miamija, kluba koji se natječe u MLS ligi, a već nekoliko puta je naglasio da bi volio dovesti Luku. A to je dao naznačiti i bivši ruski nogometaš Jurij Nikiforov.

Foto: SERGIO PEREZ

On je u intervjuu za Sport Express pričao o Nikoli Vlašiću (22) za koga mnogi smatraju da je on prirodni Modrićev nasljednik, ali Nikiforov se ne slaže s tim. Nikola je ove sezone jedan od najboljih igrača ruske lige i već je davno prerastao CSKA. Za njega na ljeto sigurno neće nedostajati ponuda, a neki španjolski mediji zagolicali su maštu konstatacijom da bi upravo on mogao naslijediti Modrića u Realu.

- Čuo sam da bi Modrić mogao napustiti Real. Što se tiče Vlašića, dobar je nogometaš i pokazao je to u dresu CSKA već u prvoj sezoni. Međutim, to nije dovoljno. Ruska liga je puno slabija od španjolske. Bez obzira na to što je zabio gol Realu u Ligi prvaka, to za čelnike slavnog kluba nije dovoljno - kazao je Nikiforov.

Foto: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Inače, Madriđani ga pamte po golu kojeg im je zabio za pobjedu CSKA 2018. u skupini Lige prvaka. Tada je bilo 1-0 za Ruse, a zanimljivo je da je CSKA slavio i u uzvratu na Santiago Bernabeu gdje su Realu utrpali čak tri gola. Niksi tada nije zabio, ali bio je jedan od boljih na terenu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Te dvije utakmice su bile dovoljne da Nikola pokaže svoju kvalitetu, ali riječ je o drugačijim igračima. Obojica igraju u vezi, a Vlašić je dosta ofenzivniji tip igrača. Realno gledajući, sličnu ulogu imao je i Luka dok je igrao u Dinamu, ali to se promijenilo dolaskom u Tottenham, a naročito u Realu gdje je postao organizator igre.

AS ga opisuje kao brata Blanke Vlašić te potentnog igrača koji zna igrati s obje noge, te koji zna zabiti i asistirati. A Nikola je jednom prilikom i sam objasnio koliko se divi Modrićevim sposobnostima.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Gledajući Modrića na jednom treningu, vidio sam da ima oči i na potiljku. Unaprijed sve vidi i svaku situaciju može predvidjeti. Misli brže od ostalih igrača.

Nikoli se predviđa blistava budućnost, a Luka je na zalasku karijere. Kako god, za hrvatski nogomet ne moramo brinuti...