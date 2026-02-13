Modrić 'čarobira' u Pisi, Hull s Jakirovićem na Chelsea. Igra i Budimir. Evo gdje sve gledati

Petak 13. nosi brojna nogometna uzbuđenja, a na teren će i jako puno Hrvata. Tako ćemo opet gledati čarolije Luke Modrića u Italiji, mogući nastavak sjajne forme Ante Budimira, a i dva hrvatska trenera će u akciju. Niko Kovač s Borussijom, a Sergej Jakirović s Hullom ima jako težak zadatak. Kreće i 22. kolo HNL-a.

Slaven Belupo - Lokomotiva (18 sati, MAXSport 1)

Slaven je prodao svoje "udarne igle" i sada se mora snaći i pokušati prekinuti negativan niz. Koprivničani su zadnju HNL pobjedu ostvarili 5. prosinca protiv Gorice (2-1) i od tada se muče s rezultatima. Tri poraza, od kojih dva u zadnje dvije utakmice, te dva neriješena rezultata od te zadnje pobjede. Trebat će im impuls ako se žele boriti za Europu.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lokomotiva je u dobroj formi. U zadnjem kolu svladala je Goricu na Maksimiru 3-0, u jednoj čudnoj utakmici, te je time produljila niz bez poraza na tri utakmice. To je momčadi s Kajzerice bilo itekako potrebno jer je u prosincu imala katastrofalne rezultate. Sada se nada nastavku pozitivnog niza na teškom gostovanju.

Borussia Dortmund - Mainz 05 (20.30, SportKlub 3)

Niko Kovač jako dobro gazi kroz sezonu u Bundesligi. U zadnja dva kola Borussia je srušila Wolfsburg i Heidenheim i drži priključak za vodećim Bayernom. Bavarci im bježe šest bodova nakon 21 odigrane utakmice, a od trećeg Hoffenheima je Kovačeva momčad šest bodova u prednosti. Mainz je 14., ali je u nizu od tri pobjede. Prvi međusobni susret u petom kolu pobijedila je Borussia 2-0.

Pisa - Milan (20.45, Arena Sport 4)

Čarolija stiže u Pisu. Milanu očajnički treba pobjeda ako želi zadržati priključak za gradskim rivalom na vrhu. Inter ima osam bodova prednosti, ali i utakmicu više, tako da bi svaki novi kiks značio udaljavanje Rossonera od titule. Luka Modrić bi opet trebao dirigirati veznim redom Milana koji nije izgubio u ligi od prvog kola, ali ga koče neriješeni rezultati. U zadnjem kolu pala je Bologna 3-0 te će Milan na krilima te pobjede tražiti nova tri boda.

Foto: Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-agency.net

Hull City - Chelsea (20.45, Arena Sport 6)

Kakva poslastica u engleskom FA Kupu. Hull City Sergeja Jakirovića apsolutna je senzacija Championshipa i velike su šanse da ćemo "Tigrove" gledati u doigravanju za Premier ligu, a i dalje imaju šanse za direktan plasman. U petoj rundi nakon jedanaesteraca Hull je izbacio Blackburn, a četvrta runda donijela mu je veliki Chelsea. Londonska momčad veliki je favorit, Jakirovićevu muče ozljede, ali se Hull sigurno neće predati te se očekuje jedna čvrsta i zanimljiva utakmica.

Hull je u zadnjem kolu Championshipa izgubio od Bristola, što je malo poljuljalo formu "Tigrova", ali su i dalje spremni na iznenađenje protiv Plavaca.

Elche - Osasuna (21 sat, Arena Sport 3)

Ante Budimir u zadnje dvije utakmice ima dva gola. Ukupno je na 11 u La Ligi i igra još jednu fantastičnu sezonu. Navijači Osasune dižu ga u nebo, a utakmica protiv Elchea mogla bi potvrditi sjajnu formu hrvatskog napadača. Osasuna je na devetom mjestu (29 bodova), a Elche na 15. (24 boda). Nadamo se novom nebeskom skoku i golu Budimira te da nastavi brusiti formu uoči Svjetskog prvenstva.