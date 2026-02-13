Obavijesti

Sport

Komentari 1
TU JE I HNL TE KOVAČ

Modrić 'čarobira' u Pisi, Hull s Jakirovićem na Chelsea. Igra i Budimir. Evo gdje sve gledati

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Modrić 'čarobira' u Pisi, Hull s Jakirovićem na Chelsea. Igra i Budimir. Evo gdje sve gledati
Foto: Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / ipa-agency.net

Petak 13. donosi nogometne čarolije! Modrić u Italiji, Budimir u La Ligi, Kovač i Jakirović u velikim izazovima. Slaven i Lokomotiva otvaraju novo kolo HNL-a. Evo gdje gledati sve utakmice

Admiral

Petak 13. nosi brojna nogometna uzbuđenja, a na teren će i jako puno Hrvata. Tako ćemo opet gledati čarolije Luke Modrića u Italiji, mogući nastavak sjajne forme Ante Budimira, a i dva hrvatska trenera će u akciju. Niko Kovač s Borussijom, a Sergej Jakirović s Hullom ima jako težak zadatak. Kreće i 22. kolo HNL-a.

Slaven Belupo - Lokomotiva (18 sati, MAXSport 1)

Slaven je prodao svoje "udarne igle" i sada se mora snaći i pokušati prekinuti negativan niz. Koprivničani su zadnju HNL pobjedu ostvarili 5. prosinca protiv Gorice (2-1) i od tada se muče s rezultatima. Tri poraza, od kojih dva u zadnje dvije utakmice, te dva neriješena rezultata od te zadnje pobjede. Trebat će im impuls ako se žele boriti za Europu.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lokomotiva je u dobroj formi. U zadnjem kolu svladala je Goricu na Maksimiru 3-0, u jednoj čudnoj utakmici, te je time produljila niz bez poraza na tri utakmice. To je momčadi s Kajzerice bilo itekako potrebno jer je u prosincu imala katastrofalne rezultate. Sada se nada nastavku pozitivnog niza na teškom gostovanju.

Borussia Dortmund - Mainz 05 (20.30, SportKlub 3)

Niko Kovač jako dobro gazi kroz sezonu u Bundesligi. U zadnja dva kola Borussia je srušila Wolfsburg i Heidenheim i drži priključak za vodećim Bayernom. Bavarci im bježe šest bodova nakon 21 odigrane utakmice, a od trećeg Hoffenheima je Kovačeva momčad šest bodova u prednosti. Mainz je 14., ali je u nizu od tri pobjede. Prvi međusobni susret u petom kolu pobijedila je Borussia 2-0.

Pisa - Milan (20.45, Arena Sport 4)

Čarolija stiže u Pisu. Milanu očajnički treba pobjeda ako želi zadržati priključak za gradskim rivalom na vrhu. Inter ima osam bodova prednosti, ali i utakmicu više, tako da bi svaki novi kiks značio udaljavanje Rossonera od titule. Luka Modrić bi opet trebao dirigirati veznim redom Milana koji nije izgubio u ligi od prvog kola, ali ga koče neriješeni rezultati. U zadnjem kolu pala je Bologna 3-0 te će Milan na krilima te pobjede tražiti nova tri boda. 

CALCIO - Serie A - AS Roma vs AC Milan
Foto: Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-agency.net

Hull City - Chelsea (20.45, Arena Sport 6)

Kakva poslastica u engleskom FA Kupu. Hull City Sergeja Jakirovića apsolutna je senzacija Championshipa i velike su šanse da ćemo "Tigrove" gledati u doigravanju za Premier ligu, a i dalje imaju šanse za direktan plasman. U petoj rundi nakon jedanaesteraca Hull je izbacio Blackburn, a četvrta runda donijela mu je veliki Chelsea. Londonska momčad veliki je favorit, Jakirovićevu muče ozljede, ali se Hull sigurno neće predati te se očekuje jedna čvrsta i zanimljiva utakmica. 

Hull je u zadnjem kolu Championshipa izgubio od Bristola, što je malo poljuljalo formu "Tigrova", ali su i dalje spremni na iznenađenje protiv Plavaca.

Elche - Osasuna (21 sat, Arena Sport 3)

Ante Budimir u zadnje dvije utakmice ima dva gola. Ukupno je na 11 u La Ligi i igra još jednu fantastičnu sezonu. Navijači Osasune dižu ga u nebo, a utakmica protiv Elchea mogla bi potvrditi sjajnu formu hrvatskog napadača. Osasuna je na devetom mjestu (29 bodova), a Elche na 15. (24 boda). Nadamo se novom nebeskom skoku i golu Budimira te da nastavi brusiti formu uoči Svjetskog prvenstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...
ČEŠKA IZ 4. POTA

Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...

Cjelokupna grupna faza (6 kola), odigrat će se u samo dva okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice
VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu
POLUFINALE KUPA KRALJA

VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu

Atletico je potpuno nadigrao Barcelonu i sve riješio u prvom dijelu. Zabio je četiri gola, dominirao i apsolutno zasluženo pobijedio. Uzvrat se igra 3. ožujka u Barceloni, ali Katalonci imaju ogroman zadatak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026