'Modrić će zaključiti karijeru u reprezentaciji. Ali nastavit će igrati, trener Milana pritišće...'

Nije vrijeme da sad o tome pričam. Brzo ćete sve znati, rekao je Luka Modrić dva sata nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva u Torontu od Portugala na nedovršeno pitanje što slijedi.

I dok neki nagađaju kako bi mogao nastaviti igrati za reprezentaciju i u sljedećem ciklusu za Ligu nacija, novinar Sportskih novosti Robert Matteoni ponudio je drugačije mišljenje u podcastu HRT-a "Americana Extra". Autor Modrićeve biografije smatra kako će se Luka oprostiti od reprezentacije, ali nastaviti igrati za Milan, s kojim mu je istekao ugovor, ali ima opciju produljenja za još godinu dana.

- Luka Modrić ima strast za nogometom koja ga drži da će u 41. godini i dalje igrati nogomet. Mislim da će nastaviti igrati nogometnu karijeru, što se tiče klupske. Reprezentativnu će, po mojim informacijama, zaključiti. To će izreći idućih dana. A što se tiče kluba, to će isto brzo biti obznanjeno - rekao je Matteoni i objasnio da je utjecaja na Lukin status u klubu imao i novi trener, Portugalac Ruben Amorim.

- Milan igra presing na njega, novi trener je inzistirao da ostane, da mu bude produžena ruka na terenu. Tako da je Luka više nego igrač, produžena ruka izborniku, produžena ruka treneru Milana. Bit će još, mislim, godinu dana koja će biti svojevrsna priprema za uvijek traumatičan završetak karijere - dodao je Matteoni.

Komentator Željko Vela pokušao je ponuditi viziju kako će "vatreni" izgledati bez Luke.

- Dovoljno sam star da pamtim reprezentaciju prije Luke Modrića. Ali s obzirom na to da je Luka tu 20 godina, bit će dosta teško pojmiti to. Osim doba kad je bio ozlijeđen u Tottenhamu, kad smo izgubili od Engleske 5-1 i kad nismo išli na Svjetsko prvenstvo 2010., on je praktički stalno tu. Nije imao neke velike oscilacije. Srećom, nije imao ni velike ozljede. Bit će, baš onako, jedna novost - rekao je komentator Željko Vela i dodao:

- Uvijek si zadnjih godina računao, Hrvatska istrčava... OK, bilo je tu još senatora, kako ih zovemo, ali to je ono: Luka Modrić i još 10 igrača nekakvih koji su u najboljoj formi. OK, uvijek je tu i Perišić, bio je i Rakitić, u zadnje je vrijeme i Livaković isto tako neupitan. Ali Modrić je točka oko koje se sve uvijek gradi i spaja, to će stvarno biti neka nova era Hrvatske. Znači postmodrićevsko doba koje kreće od rujna, bit će zanimljivo vidjeti kemiju među igračima. Oni se moraju nametnuti da budu novi lider, da nikog ne opterećujemo. Uzimati odgovornost kad je teško i važno.