Modrić: Idu godine, nestvarno mi je što slavim 40. rođendan

KAPETANOV ROĐENDAN

Piše Luka Tunjić,
Daj Bože da završimo kvalifikacije bez ijednog poraza. Znamo što nam donosi idući ciklus, vraćamo se u klubove, nadam se kako ćemo se vratiti živi i zdravi u listopadu i tada riješiti pitanje plasmana na SP, rekao je

Pobjednički kvalifikacijski niz hrvatskih nogometnih reprezentativaca se nastavio i ovog ponedjeljka, na maksimirskom stadionu je Hrvatska pobijedila Crnu Goru 4-0 (1-0) u sklopu skupine L. Kapetan Luka Modrić dao je izjavu za Novu TV nakon utakmice...

- Super utakmica. Možda smo ušli malo sporije u utakmicu, ali je onda bilo sve bolje, stvarali šanse i zasluženo pobijedili. Mislim da možemo biti zadovoljni igrom, bilo nam je puno lakše nakon što su dobili crveni karton. Bitna je i gol razlika, nikad nije na odmet zabili koji gol više... Poraz? Daj Bože da završimo kvalifikacije bez ijednog poraza. Znamo što nam donosi idući ciklus, vraćamo se u klubove, nadam se kako ćemo se vratiti živi i zdravi u listopadu i tada riješiti pitanje plasmana na Svjetsko prvenstvo. 

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska ima šansu izboriti prvu jakosnu skupinu za ždrijeb Svjetskog prvenstva...

- Znam da smo nakon poraza Njemačke ušli u prvu jakosnu skupinu, što je plus, ali ne smijemo se time baviti. Jedino je važno da smo izborili plasman na Mundijal, a kasnije ćemo se brinuti o jakosnim skupinama i protivnicima - istaknuo je Modrić.

Zahvalio se i na rođendanskoj čestici HNS-u i navijačima.

 - Hvala HNS-u i navijačima na prekrasnoj podršci. Dirnu me svaki put, hvala im od srca. Ovo je bio poseban dan za mene, a oni su ga učinili posebnijim. Slavim 40. rođendan? Zvuči mi nestvarno, ali dobro, idu godine. Najbitnije je kako se osjećam, a ja se dobro osjećam - zaključio je.

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol
