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HRVATI U ITALIJI

Modrić je dirigirao Milanom u novoj pobjedi. Baturina je igrao prvo poluvrijeme za Como...

Piše HINA,
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Modrić je dirigirao Milanom u novoj pobjedi. Baturina je igrao prvo poluvrijeme za Como...
Foto: Claudia Greco
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Milan je pobijedio Lecce 3-0, a Modrić je igrao od prve do 76. minute! Baturina je igrao prvi dio susreta za Como u porazu od Frosinonea 2-0, a Pongračić je zaigrao za Fiorentinu

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U posljednjem susretu petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Lecce 3-0, a za 'rossonere' je od prve minute zaigrao kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić

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Milan je poveo u 14. minuti golom Christiana Pulišića, na 2-0 je povisio Adrien Rabiot u 61. minuti, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Diego Moreira u 73. minuti. Modrić je započeo utakmicu, a na terenu je proveo 76 minuta.

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Foto: Claudia Greco

Juventus je porazio Atalantu s 2-0, a golove za torinsku "Staru damu" zabili su Francisco Conceica (28) i Bremer (77). Mario Pašalić nije nastupio za goste.

Frosinone je pobijedio Como s 2-0. Domaćin je poveo u 14. minuti golom Giacoma Cala, a u posljednjim trenucima prvog dijela Girogi Kvernadze je zabio za 2-0. Martin Baturina je za goste, kojima je to bio prvi poraz sezone, igrao prvo poluvrijeme, dok Ivan Smolčić nije ulazio u igru.

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Parma je pobijedila Genou s 2-1. Matija Frigan nije igrao za domaćine. U ranije odigranom susretu Fiorentina i Napoli su odigrali 1-1.

Poveo je Napoli golom Billyja Gilmourea u 23. minuti susreta, a Fiorentina je do izjednačenja stigla u drugom poluvremenu, točnije u 51. minuti zahvaljujući pogotku Alexandra Jimeneza. Hrvatski nogometaš Marin Pongračić ušao je u igru za Fiorentinu u 85. minuti.

Na ljestvici vodi Roma s 13 bodova, a Inter i Lazio također imaju po 13 bodova. Milan je sada peti s 11 bodova, dok je Juventus sedmi s 10 bodova.

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