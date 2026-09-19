Gazzetta: Trener Milana sumnja u Modrića i već ima svoje krivce

Dolazak Rubena Amorima (41) na klupu Milana donio je tektonske promjene u svlačionici slavnog talijanskog kluba. Portugalski stručnjak poznat je po izravnoj komunikaciji, a to je potvrdio već u prvim tjednima svog mandata na klupi "rosonera". Nakon nekoliko neuvjerljivih predstava na početku sezone, Amorim nije skrivao nezadovoljstvo kadrom koji mu je na raspolaganju, javno je priznao da trenutačni igrači jednostavno ne odgovaraju njegovom specifičnom nogometnom izričaju i taktičkim zamislima s kojima je planirao pokoriti prvenstvo.

Amorim ne odustaje od svojih načela

Talijanski sportski mediji naširoko raspravljaju o problemima s kojima se susreće novi strateg. Amorim inzistira na formaciji s tri braniča iza kojih stoji golman, uz nevjerojatno visoki presing i izrazito brze tranzicije prema naprijed. Problem je što Milanova momčad nije slagana za takav profil nogometa.

Tijekom nedavnog obraćanja novinarima uoči utakmice protiv portugalske Benfice u Europi, Portugalac je vrlo otvoreno progovorio o taktičkim nedostacima svoje cjelokupne ekipe, naglasivši kako proces prilagodbe ne teče prema početnim planovima.

​- Mislim da ste djelomično u pravu. Ova momčad je poprilično drugačija, naviknuli su igrati s tri igrača u zadnjoj liniji, a braniči su prilično brzi. Nemam savršene karakteristike jer je apsolutno nemoguće doći u novi klub i imati baš sve odmah spremno. Znam da će nam svima trebati vremena, a isto tako znam da je pritisak u ovom okruženju toliki da tog vremena zapravo uopće nema - rekao je Amorim na konferenciji za medije.

🟥⬛ Last night, AC Milan last 2-0 at home to Benfica in the Europa League.



🗣️ Ruben Amorim: "I don’t have the players with the perfect characteristics for my system.



It’s impossible to arrive at a new club and have everything ready.



But I prefer this kind of challenge - if I… pic.twitter.com/Mo3aVCg6li — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 17, 2026

Njegov istup posebno je snažno odjeknuo u Italiji, gdje je domaća publika godinama bila naviknuta na iznimnu diplomaciju njegovog prethodnika Massimiliana Allegrija Sada na užarenoj klupi sjedi čovjek koji nimalo ne bježi od odgovornosti, ali isto tako ne štedi svoje prvotimce kada je potrebno javno ukazati na dubinske probleme.

U samom središtu ove goleme taktičke oluje neočekivano se našao i bivši hrvatski kapetan Luka Modrić. Ugledna talijanska Gazzetta dello Sport detaljno je analizirala situaciju 41-godišnjeg veznjaka, ističući kako se iznimno teško prilagođava na Amorimov brz i vrlo agresivan stil nogometa prepun neprestanog trčanja.

Talijanski list objavio je i listu nogometaša za koje portugalski stručnjak ima sumnje. Među njima je i 41-godišnji hrvatski reprezentativac.

Nedavna teška utakmica protiv Lazija u Rimu, koja je završila rezultatom 2-2, savršeno je oslikala te goruće probleme. Milan je nakon katastrofalnog prvog poluvremena gubio 2-0, a Modrić je imao velikih poteškoća s praćenjem kaotičnog ritma u kojem se lopta neprestano gubila i osvajala na sredini terena.

​- Moramo biti jako dobri s loptom kako bi se Luka osjećao ugodno u samoj igri. Ako utakmicu pretvorimo u stalne gubitke posjeda i bjesomučno trčanje s jedne strane na drugu, to apsolutno nije tip utakmice za njega. Zato smo u drugom poluvremenu promijenili naš pristup uvođenjem Musaha, brzo smo shvatili da nam treba znatno više brzine u veznom redu - objasnio je Amorim.

Uvođenje Yunusa Musaha umjesto Modrića pokazalo se kao ključan potez jer je robusni Amerikanac donio nevjerojatnu energiju koja je kronično nedostajala. Amorim je jasno primijetio da se Modrić previše spuštao prema središnjim braničima, ostavljajući tako momčad s previše igrača u početnoj fazi napada. Prije samo godinu dana, Allegri je postavio Modrića u samo središte svog taktičkog svemira, štiteći ga s dva defenzivna vezna.

Foto: Daniele Mascolo

Za trenera Milana, međutim, nikakvi kompromisi ne dolaze u obzir. Jasno je i glasno dao do znanja da apsolutno nitko nije pošteđen novog strogog režima, što je ubrzo i demonstrirao ostavivši Modrića na klupi protiv Benfice.

​- Moram redovito rotirati ekipu, pogotovo kada radim s igračem koji ima četrdeset godina. Želim pomoći ovom klubu. Ne znam hoću li na kraju imati dovoljno vremena za sve, ali igrači me jako slušaju na treninzima. Ako već moram propasti ovdje, radije ću propasti u velikom stilu - poručio je hrabri Amorim na kraju svog izlaganja.

Foto: Daniele Mascolo